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Названы самые популярные имена для младенцев в столице

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  • 2.11.2017, 22:34
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Также стали известны самые редкие имена младенцев в Минске.

А самые редкие имена в этом году — это Нефрита, Скольжена, Тата, Флорина, Элиана, Эвика, Ярополк, Франциск, Фредерик, Вильгельм, Сымон, Витольд, Жюльен и Эрнст.

В этом году в Минске девочек чаще всего называли Софиями, а мальчиков — Михаилами, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на и.о. заведующей сектором архива органов, регистрирующих акты гражданского состояния, Главного управления юстиции Мингорисполкома Ольгу Мелешко.

За 10 месяцев этого года в столице самыми популярными именами для девочек стали София (460), Анна (393), Ксения (372), Мария (356), Алиса (351), Дарья (307), Виктория (280). А мужские — Михаил (420), Максим (418), Артем (416), Иван (358), Даниил (320), Роман (320), Александр (303). Кстати, София — еще и самое популярное имя в мире для новорожденых.

Всего 13 девочек назвали в столице Светланами, 14 — Натальями, 21 — Еленами, 33 — Ольгами, 34 — Иринами, 47 — Татьянами.

Олегами стали всего 12 мальчиков, имя Петр выбрали для 24 детей, Игорь — для 28, Виктор — для 27, Николай — для 53, Сергей — для 60, Владимир — для 85.

А самые редкие имена в этом году — это Нефрита, Скольжена, Тата, Флорина, Элиана, Эвика, Ярополк, Франциск, Фредерик, Вильгельм, Сымон, Витольд, Жюльен и Эрнст.


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