закрыть
3 ноября 2017, пятница, 0:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Испании арестовали членов парламента Каталонии

  • 2.11.2017, 22:50
  • 1,062

Под арест попал вице-президент женералитета региона Уриол Жункерас.

Национальная судебная коллегия Испании арестовала восьмерых лидеров Каталонии, членов отстраненного от власти женералитета (парламента) региона, в том числе вице-президента Уриола Жункераса, сообщает zn.ua со ссылкой на La Vanguardia.

Экс-чиновников обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств. Ранее прокуратура Испании потребовала арестовать их без права залога.

Еще одного члена каталонского правительства, главу Департамента предпринимательства Сантьяго Вилу, суд согласился отпустить под залог в 50 тысяч евро.

В прокуратуре пояснили, что Вила сотрудничает со следствием и, кроме того, подал в отставку со своего поста до провозглашения парламентом Каталонии независимости.

На судебные слушания в четверг прибыли экс-спикер парламента Каталонии Карме Форкадель, вице-президент женералитета Каталонии Уриол Жункерас и еще несколько депутатов.

Экс-глава каталонской исполнительной власти Карлес Пучдемон и несколько его соратников, остающихся с ним в Бельгии, на слушания не явились. Прокуратура Испании попросила суд объявить их в международный розыск.


Мнение

Понабежали тут
Понабежали тут Виталий Портников
Чаму я заўзятар Барсэлёны
Чаму я заўзятар Барсэлёны Алег Дашкевіч
Удар по Кремлю
Удар по Кремлю Алексей Арестович
Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года!
Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года! Аркадий Бабченко


Интервью

Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас