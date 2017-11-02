В Испании арестовали членов парламента Каталонии
- 2.11.2017, 22:50
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Под арест попал вице-президент женералитета региона Уриол Жункерас.
Национальная судебная коллегия Испании арестовала восьмерых лидеров Каталонии, членов отстраненного от власти женералитета (парламента) региона, в том числе вице-президента Уриола Жункераса, сообщает zn.ua со ссылкой на La Vanguardia.
Экс-чиновников обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств. Ранее прокуратура Испании потребовала арестовать их без права залога.
Еще одного члена каталонского правительства, главу Департамента предпринимательства Сантьяго Вилу, суд согласился отпустить под залог в 50 тысяч евро.
В прокуратуре пояснили, что Вила сотрудничает со следствием и, кроме того, подал в отставку со своего поста до провозглашения парламентом Каталонии независимости.
На судебные слушания в четверг прибыли экс-спикер парламента Каталонии Карме Форкадель, вице-президент женералитета Каталонии Уриол Жункерас и еще несколько депутатов.
Экс-глава каталонской исполнительной власти Карлес Пучдемон и несколько его соратников, остающихся с ним в Бельгии, на слушания не явились. Прокуратура Испании попросила суд объявить их в международный розыск.