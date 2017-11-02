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Видеофакт: Под Василием Уткиным в прямом эфире сломалось кресло

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  • 2.11.2017, 23:00
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Скандальный российский комментатор ранее любил колко высказываться о белорусских футболистах.

Во время эфира радио «Спорт» под российским комментатором Василием Уткиным сломалось кресло, передает «Прессбол».

«Подо мной сломалось кресло — это восхитительно. В студии это происходит первый раз, а в жизни — нет. Я сейчас вешу 150 килограмм, а кресло рассчитано на 110. По крайней мере, это случилось под камерами впервые. Я вас поздравляю», — отметил Уткин после того, как ему помогли подняться.


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