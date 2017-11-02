Разобрать за 60 секунд 1 2.11.2017, 23:10

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Витебчанин украл иномарку на эвакуаторе и разобрал ее на запчасти.

Житель Витебска с помощью эвакуатора украл неисправный BMW 520, припаркованный во дворе, а потом разобрал его на запчасти, сообщает милиция региона.

Неисправная иномарка стояла в одном из дворов на улице Петруся Бровки. Владелец думал, что машину угнать невозможно — она не на ходу, — а потому ходил смотреть на нее нечасто. В милицию мужчина сообщил, что его авто пропало, но когда конкретно — он не знает.

Правоохранители нашли пропажу в одной из деревень Оршанского района. Выяснилось, что автомобиль похитили с помощью эвакуатора. Вор — 31-летний мужчина, придя в гости к друзьям, увидел во дворе такой же BMW, как был у него. Автомобиль долго стоял во дворе и никуда не выезжал, и компания решила, что машина бесхозная и ее можно забрать. Иномарку перевезли в Оршанский район и разобрали на запчасти. Снятые детали нашли в гараже похитителя.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.