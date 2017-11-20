Социал-демократы отказались входить в правящую коалицию с Меркель 1 20.11.2017, 7:32

Ральф Штегнер

Фото: DPA

О своем переходе в оппозицию СДПГ заявила сразу после выборов в бундестаг.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), ранее перешедшая в оппозицию, не готова к вхождению в правительство, вопреки провалу переговоров по созданию коалиции с участием ХДС/ХСС, либералов из СвДП и "зеленых". Как заявил в понедельник, 20 ноября, заместитель председателя партии Ральф Штегнер (Ralf Stegner), он не может себе представить ситуацию, при которой партия поменяет свое решение, сообщает dw.com.

Штегнер подчеркнул, что не видит будущего для канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel). "Она потерпела окончательный провал", - заявил Штегнер. Однако и в отсутствие Меркель СДПГ не будет входить в "большую коалицию" с ХДС/ХСС. Представитель социал-демократов также заявил, что ответственность за неудачу в создании "Ямайки" лежит на всех четырех партиях, участвовавших в переговорах. "Меркель, Оздемир, Зеехофер и Линднер не справились, хотя они на протяжении недель рассказывали нам, что они хотят все организовать как можно лучше", - добавил Штегнер.

О своем переходе в оппозицию СДПГ заявила сразу после выборов в бундестаг, которые прошли в сентябре 2017 года. Социал-демократы под руководством Мартина Шульца (Martin Schulz) показали худший результат в послевоенную эпоху, получив 20,5% голосов. О провале переговоров по созданию новой коалиции в ночь на понедельник, 20 ноября, объявил лидер СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner).