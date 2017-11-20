Женщина впервые за 500 лет спела в Сикстинской капелле 20.11.2017, 7:45

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Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За всю историю в папской капелле звучали только мужские и детские голоса.

Итальянская меццо-сопрано Чечилия Бартоли стала первой женщиной, которая была удостоена чести спеть в папской Сикстинской капелле в Ватикане.

Как сообщил в субботу новостной канал Rai News 24, она вместе с папским хором Сикстинской капеллы открыла серию традиционных рождественских концертов (перевод – tass.ru).

Как уточняет газета Corriere della Sera, для исполнения был избран кондукт (средневековая песня на латыни на духовную тему) французского композитора рубежа XII-XIII веков Перотина.

Репертуар эпохи Возрождения Сикстинской капеллы предполагает только мужские и детские голоса, исключая женские, которые, напротив, присутствовали в духовной музыке Средневековья, поясняет издание.

Сикстинская капелла строилась как папская часовня по заказу понтифика Сикста IV в 1473-1481 годах рядом с первоначальным собором Святого Петра (до появления нынешнего, построенного по проекту Микеланджело). Впоследствии ее стены были расписаны выдающимися художниками Возрождения, в том числе Перуджино и Боттичелли. Затем в начале XVI века заказ на роспись свода получил Микеланджело, который также создал знаменитую фреску "Страшный суд".

Ежегодно в Сикстинской капелле во время рождественских концертов выступают духовные коллективы из разных стран. Папский хор - один из старейших в мире, он сопровождает службы во главе с понтификом.