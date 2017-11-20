Семь чудес света, о существовании которых раньше и не подозревали 20.11.2017, 8:24

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Любители настоящих приключений ищут нетронутые места.

Существует большое количество банальных туристических маршрутов: египетские пирамиды, Эйфелева башня, римский Колизей... Однако любители настоящих приключений ищут нетронутые места, где им не придется толпиться среди тысяч любознательных туристов, пишет hyser.com.ua.

Только представьте, насколько здорово открыть для себя место, о существовании которого знают только самые опытные туристы. В последнее время очень быстро развивается туристическая инфраструктура, а туроператоры делают все, чтобы удивить самых требовательных клиентов. Благодаря этому путешественники все чаще получают возможность посетить отдаленные археологические объекты в разных уголках мира, которые удивляют своей уникальностью.

Сегодня Hyser расскажет о семи удивительных местах, которые пока что остаются неизвестными для большинства путешественников. Если вы надумаете их посетить, то лучше поторопиться: в скором будущем эти направления могут войти в список самых популярных в мире, и тогда вам придется опять терпеть рядом толпу из торопливых туристов.

Руины королевской империи в Индии

Еще недавно единственной возможностью добраться до руин Виджаянагарской империи в Хампи был ночной поезд из Бангалора. Отчаянным туристам приходилось жить в дешевых гостиницах, поскольку древний город затерялся между крупнейшим технологическим центром Индии и курортным Гоа.

Но за последние годы здесь построили несколько независимых курортов. Теперь туристы могут расположиться в пятизвездочном отеле Kamlapura Palace на 46 номеров. Путешественникам предлагают масштабную экскурсионную программу, которая предусматривает посещение исторических мест.

По словам эксперта туристической компании India Beat Виктории Даер, благодаря новому отелю на регион обратили внимание состоятельные туристы. Крупные инвестиции в инфраструктуру позволили улучшить состояние дорог в штате Карнатака, где находится затерянный город. Теперь добраться туда стало намного проще.

Площадь имперских развалин составляет 265 квадратных километров. Здесь везде разбросаны загадочные валуны и артефакты. Одной из главных достопримечательностей этого места является

индуистский храм Вирупакши, построенный в VII веке в честь бога Шивы. Он считается одним из древнейших сооружений в империи.

Хорошо сохранились и другие исторические памятки: базар Суле, купальня королевы и стойло слонов. Благодаря этому туристы могут вернуться в прошлое и посмотреть на жизнь средневековой Индии.

Древняя столица майя в Гватемале

Президент Big Five Tours & Expeditions Ашиш Сангхрайка утверждает, что Эль-Мирадор в 5 раз превосходит по размеру Тикал – один из самых крупных городов майя, который каждый год привлекает тысячи путешественников. Сейчас в метрополии продолжают работать археологи, поэтому сложно сказать, насколько хорошо сохранилось древнее поселение.

Впрочем, исследователи излучают оптимизм, заявляя, что открытие Эль-Мирадора по своей важности сравнимо с открытием Помпей в Италии. Ученые предполагают, что этот город в свое время был столицей майя. Пока что он не стал популярным среди туристов только потому, что находится вдали от цивилизованного мира.

Чтобы добраться в Эль-Мирадор, ранее приходилось тратить 7 дней. Сейчас состоятельные путешественники могут прилететь сюда на вертолете. Обычно они приземляются в маленькой деревне, расположенной возле древнего города. Там туристы могут изучить обычаи местных жителей и понаблюдать за их культурой. Дальше путешественники садятся на ослов и спустя примерно 3 часа добираются к раскопкам.

«Руины будут полностью откопаны только через 10 лет. Но если увидеть это место сейчас, пока оно остается абсолютно нетронутым, то вы получите незабываемые впечатления!» – утверждает Ашиш Сангхрайка.

Руины римских дворцов в Португалии

Римские дворцы построили во II веке до нашей эры, но вскоре они начали рушиться. Император Август их отреставрировал, однако после падения Римской империи они на много веков превратились в руины.

Развалины Конимбриги обнаружили 100 лет назад, но только сейчас они снова готовы открыть свои тайны туристам. В последнее время Португалия привлекает все больше путешественников, в том числе благодаря таким вот нетронутым местам. Тем более, возле руин римских дворцов находятся хорошие отели.

Основатель компании Made for Spain & Portugal Вирджиния Ируита рекомендует гостям остановиться в недавно отреставрированном отеле Hotel Quinta das Lágrimas, который расположен в Коимбре.

«Это не только замечательный город, но и родина фадо-пения (местного музыкального стиля с ноткой меланхолии, — ред.) – одной из достопримечательностей Португалии», – говорит Ируита.

Досконально изучить руины римских дворцов туристам помогут персональные гиды, которые покажут гостям термальные ванны, удивительную мозаику и сады с сотнями фонтанов.

Древние пирамиды в Судане

Многих удивит факт, что в Судане в 2 раза больше пирамид, чем в Египте. Тем не менее, некоторые люди даже не знают, в какой части мира находится эта страна. Судан расположен в Африке, немного ниже египетских Луксора и Асуана. На протяжении многих лет в стране продолжалась гражданская война, которая в 2011 году привела к отделению Южного Судана.

Как вы понимаете, говорить о развитой туристической инфраструктуре в этой стране не приходится. Здесь работают отдельные компании вроде Explorations Company, с помощью которых богатые путешественники могут посетить объекты культурного наследия. Туристам предлагают шестидневный тур, который включает посещение пирамид Мероэ и руин храма Солеб. Переночевать можно в первоклассных палаточных лагерях или гостевых комнатах.

Приятным бонусом станет близость к Найроби, где туристам предлагают побывать на увлекательном кенийском сафари. Но, безусловно, главное достоинство Судана – возможность своими глазами увидеть бесподобные памятники древних времен.

Древний город Волюбилис в Марокко

В древности этот город был столицей Мавританской империи. Волюбилис расположен в потрясающем месте – марокканских горах возле Мекнеса. Впрочем, только некоторые путеводители рассказывают об этом экзотическом месте.

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Правда, сейчас туроператоры все чаще включают Волюбилис в список обязательных для посещения мест. Несмотря на то, что в Марокко всегда чтили многовековые традиции в архитектуре, Волюбилис является в этом плане уникальным. Город строили еще в III веке до н.э, а его руины содержат яркие орнаменты, хранящие память о культуре римлян, христиан, мусульман и берберов, которые в разное время здесь жили.

Затерянный город в Колумбии

В колумбийской Сьерра-Неваде находятся тысячелетние руины, которые на 650 лет старше Мачу-Пикчу. Город построили племена Тайрона, при этом он удивительным образом расположен на вершине горы, усеянной пальмами. В период рассвета города в нем насчитывалось около 10 тыс. жителей. Но затем джунгли фактически поглотили поселение.

В начале 70-х годов прошлого века группа охотников нашла руины. Местные жители утверждают, что тогда на этом месте обнаружили большое количество золотых артефактов.

Любителям экстремальных приключений предлагают совершить пятидневный поход, во время которого можно увидеть руины La Ciudad Perdida (в переводе с испанского – «Затерянный город»). Богатые туристы пользуются услугами локального туроператора Galavanta. Он предлагает остановиться в уютном коттедже в горах или посмотреть на развалины с высоты, пролетев над местностью на вертолете.

Львиная гора на Шри-Ланке

В конце V века на Цейлоне правил царь Кассапа, который решил построить крепость на вершине 180-метровой гранитной скалы, расположенной в центре острова. Согласно начальному замыслу, это была объемная скульптура. Рабочие не только прокладывали каменные лестницы, которые вели к вершине, но и добавляли отдельные элементы, чтобы создать иллюзию огромного льва, возвышающегося над лесом. Два лестничных пролета находились посреди массивных лап хищника, еще один вел в его пасть.

Сейчас путешественникам предлагают исследовать развалины дворца Кассапы, фонтаны, пруды и сады. Остаться на ночь туристы могут в отеле Pekoe House, который находится в соседнем городе Канди.