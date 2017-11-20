Брат Луиджи: КГБ приходил к нам на молитву и забрал Библию 20.11.2017, 9:09

Уникальный приют в Щучинском районе уже 6 лет помогает людям.

Брат Луиджи, который уже 6 лет помогает нищим в созданном им самим же приюте в деревне Александровка (Щучинский район), рассказал «Белсату», как пришел к вере:

«Сегодня мы нашли лекарство до туберкулеза, от СПИДа, от любой болезни придумали лекарство, но если человек никому не нужен, то это страшная болезнь, боюсь, она неизлечима.

Теперь меня зовут Брат Луиджи.

Когда я работал в скорой помощи, я продавал наркотики, мне дали три года тюрьмы. В тюрьму каждое воскресенье приходил священник. Я пошел туда, почувствовал, что должен служить нищим. После тюрьмы верующие помогли деньгами, и я смог кубить дом в деревне, в котором создал Дом милосердия.

Я видел этих людей, которые просто валялись на остановке, на вокзале, на свалке, все проходили мимо, никому нет дела, я верю, что Бог призвал меня помогать этим людям, потому что мы должны всех любить и принимать, в каждом находится Бог.

За эти 6 лет через дом прошло около 250 человек, и умерли 13 человек у меня на руках.

Мы не финансуемся ни церковью, нет у нас банковских счетов, мы целиком полагаемся на Божье святое провидение, доверяем Богу.

Когда сюда приезжали власти, они увидели 30 человек.

КГБ к нам приходило на молитву, а потом они забрали у нас литературу христианскую. Библии, молитвенники, четки… Все на экспертизу!

Объявили по щучинскому радио, что мы секта. Благодаря каналу «Белсат», который о нас показывал, пошел резонанс, стали все писать. И дело закрыли, потому что никаких доказательств не было. За них надо молиться – за того председателя, за ту милицию – и я молюсь!»