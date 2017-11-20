«Реформу» ЖКХ хотят провести за счет граждан 13 20.11.2017, 9:42

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Иначе власти просто не умеют.

«На днях завершился очередной, уже пятый, Октябрьский экономический форум. Как обычно, одной из тем были экономические реформы, только вот надежд и энтузиазма по сравнению с предыдущими форумами поубавилось. Реальных реформ нет, но не потому, что они не актуальны», - пишет издание «Наше мнение».

Экономический рост так слаб, что даже незаметен: экономика Беларуси «восстанавливается» вслед за российской, но при этом чуть медленнее. Так, собственно, было и предыдущие годы, когда экономический успехи нашего главного торгового партнера создавали условия для развития и нашей страны. Но если Россия в период бурного роста в 2000-е смогла накопить большие валютные резервы, Беларусь накопила существенные долги.

Принципиально ситуации не меняется и сегодня: рост золотовалютных резервов сопровождается ростом внешнего долга. Собственно, эти резервы не превосходят обязательств по выплатам, предстоящим в течение двенадцати месяцев. Около USD6 млрд должны выплатить органы госуправления, и почти USD1,2 млрд предстоит отдать по кредитам, полученным предприятиями республики под гарантии правительства. Профицит внешней торговли в несколько сотен миллионов не способен покрыть все выплаты, а значит, для исполнения обязательств потребуются новые заимствования, которые увеличат долговую нагрузку на следующие годы.

Плохо и то, что небольшой профицит торговли, который мы имеем, является следствием нарушения наших же обязательств по договорам, заключенным с Россией. Нам вдруг посчастливилось стать страной экспортирующей тропические фрукты, мы неожиданно научились выращивать атлантическую форель и семгу. Эти обстоятельства наряду с тем фактом, что мы поставляем в ЕС миллионы тонн нефтепродуктов в обход существующих белорусско-российских соглашений, стали дополнительным раздражителям в отношениях с Россией.

Можно не сомневаться, что в правительстве прекрасно отдают себе отчет о реальных перспективах экономических коллизий с Москвой, и тем не менее необходимые структурные реформы так и не проводятся. Более того, на последнем Октябрьском экономическом форуме устами первого вице-премьера Василия Матюшевского озвучена позиция, оправдывающая текущее положение дел: «Дискредитация реформ хуже их непроведения». Первый вице-премьер полагает, что «реформы должны быть поняты и приняты и теми, кто их будет делать и теми, чью жизнь они поменяют».

После стольких лет обсуждений самих реформ эти слова звучат странно. Ведь за ними – прямая констатация того факта, что власти Беларуси не только не готова к реформам, но по существу и не начинала готовиться к ним.

Вопреки рекомендациям будь-то Всемирного банка или МВФ, предполагающим при подготовке реформ их обсуждение со всеми заинтересованными сторонами, в Беларуси все происходило и продолжает происходить кулуарно: общество, интересы которого будут затронуты прямо, оказалось вынесено за скобки. Исключением можно считать вбросы в СМИ информации о доли оплачиваемой государством в услугах ЖКХ, с намеком на необходимость увеличения их стоимости для населения. И что удивительно, при этом ничего не говорится о том, что одновременно с этим предполагается снизить стоимость энергоресурсов для предприятий, что даст снижение себестоимости выпускаемой продукции, рост объемов производства и увеличение зарплат, и в результате все будут в выигрыше. Ничего не говорится и об адресной помощи тем, кому нужна будет поддержка, в период, пока рост благосостояния граждан республики не превысит увеличения тарифов ЖКХ. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать реакцию народа на подобные идеи, когда ведут в темный тоннель и даже свет в конце не обещают (причем, независимо от страны). Тема же необходимой приватизации государственных предприятий в государственных масс-медиа вообще не фигурировала.

Простое объяснение, почему получилось именно так, лежит на поверхности, но оно не односложно, а комплексно.

Для начала можно заметить, что вся страна – без натяжек – это большая государственная корпорация. Все так или иначе подчинено вертикали, созданной одним человеком вокруг и для себя. Экспертное сообщество, ратующее за реформы, тоже часть системы, а значит просто чиновники, которые, видя проблему, идут за ее решением к начальнику.

«Беларуси нужны преобразования, и если действительно двигаться к этой цели, то необходимо менять подходы к продвижению реформ. Если консенсус в этом вопросе невозможен с властью, логично хотя бы попытаться найти его с обществом», - заключает издание.