В Жодино установили памятник Остапу Бендеру 16 20.11.2017, 10:28

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Скульптура известного афериста появилась вскоре после открытия завода «БелДжи».

В Жодино на проспекте Мира появилась скульптура Остапа Бендера. Фигура великого комбинатора сделана по заказу ТЦ «Сити», сообщает ex-press.by.

В субботу, 18 ноября, вечером у торгового центра «Сити» на проспекте Мира 34 установили фигуру Остапа Бендера. Скульптура, созданная из различных материалов и окрашена бронзовой краской. Над проектом по заказу ТЦ Сити работала группа под руководством жодинского художника Александр Казака.

Скульптура авантюриста, «великого комбинатора», «идейного борца за денежные знаки», знавшего «четыреста сравнительно честных способа отъема денег» в первые часы своего пребывания на проспекте Мира в Жодино сразу обрела популярность среди горожан.

— Остап очень похож на Андрея Миронова. Художнику удалось сделать лицо точно, как у актера. Прикольно и то, что здесь есть тот самый стул, один из 12-ти, — поделились молодые люди с корреспондентом ex-Press.by, которые фотографировались у нового арт-объекта.