Ждут ли Германию новые выборы в бундестаг? 20.11.2017, 10:59

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Канцлер Ангела Меркель не смогла собрать коалицию.

Попытки Ангелы Меркель собрать правящую коалицию из трех немецких партий провалились в воскресенье, спустя почти два месяца после неудачных для нее парламентских выборов. Вопрос о четвертом сроке немецкого канцлера повис в воздухе, пишет bbc.com.

Партия Свободных демократов хлопнула дверью, и у Меркель, ослабленной подъемом националистов, теперь несколько вариантов, один хуже другого: от правительства меньшинства на пару с "зелеными" до новых выборов.

Неспособность создать коалицию большинства в парламенте свяжет руки Меркель. Ослабленному правительству придется осторожничать из опасения растерять остатки популярности.

Кроме того, отсутствие широкой поддержки дома подорвет былой авторитет Меркель в Европе, где до сих пор лидер крупнейшей экономики ЕС играла ключевую роль в обеспечении единства блока в таких болезненных вопросах, как сохранение санкций против России или урегулирование долга Греции.

На сентябрьских выборах Христианско-демократический союз Меркель показал худший результат с 1949 года, а ее партнер по прежней коалиции - Социал-демократическая партия - потеряла голоса и ушла в оппозицию.

Причиной провала стал взлет популярности крайне правой националистической партии Альтернатива для Германии (АдГ), впервые прошедшей в бундестаг. Многие винят в этом решение Меркель пустить в страну миллион беженцев.

Разногласия в подходах к миграционной политике не только подорвали популярность канцлера, но и пустили под откос переговоры о новой коалиции.

Ситуацию только усугубила разница взглядов на экологическую политику у "зеленых" во главе с Катрин Гёринг-Эккардт и у Свободных демократов Кристиана Линднера, выступающих в поддержку бизнеса.

После почти месячных дискуссий, зачастую продолжавшихся далеко заполночь, Линднер хлопнул дверью.

"Никакого прогресса сегодня мы не достигли. Скорее, наоборот, поскольку прежние компромиссные цели были поставлены под сомнение, - сказал он журналистам вечером в воскресенье. - Лучше вообще не идти во власть, чем править во лжи. До свидания!"

Что дальше?

Немецкая конституция не ограничивает сроки создания правящей коалиции после выборов, однако тянуть никто не хочет. Равно как и на новые выборы традиционные политические силы не стремятся, опасаясь, что еще больше сдадут позиции националистам и популистам.

Меркель может попытаться вернуть Свободных демократов за стол переговоров или создать коалицию меньшинства с "зелеными". В противном случае в дело должен вмешаться президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

В его власти выдвинуть кандидатуру Меркель на пост канцлера для голосования в парламенте. Если она не получит большинства с первого раза, через две недели состоится второй раунд голосования, а за ним - и третий, в котором ей достаточно будет не абсолютного, а относительного большинства голосов, чтобы в четвертый раз стать канцлером Германии.

После этого у Штайнмайера есть выбор: признать ее канцлером или распустить бундестаг, что повлечет досрочные выборы в течение двух месяцев.

Меркель, возглавляющая сейчас переходное правительство, сказала в воскресенье, что наутро отправится к Штайнмайеру, чтобы сообщить ему о провале переговоров. Наблюдатели расценили это как указание на нежелание Меркель создавать коалицию меньшинства.

"Сегодня - день для глубоких размышлений о том, по какому пути дальше пойдет Германия, - сказала Меркель журналистам. - Как канцлер я приложу все усилия для того, чтобы в ближайшие непростые недели в стране сохранялось эффективное управление".

Мировые рынки отреагировали на ночные новости из Германии распродажей евро - единая валюта подешевела на полпроцента к доллару, тогда как еще в середине недели держалась у месячного максимума.