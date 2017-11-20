закрыть
20 ноября 2017, понедельник, 14:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Назван самый полезный способ приготовления картошки

5
  • 20.11.2017, 11:15
  • 8,410

Этот продукт необходимо сочетать с другой полезной едой.

Картофель – очень питательный и полезный продукт, содержащий в себе много ценного для здоровья калия. Но блюда, содержащие картошку, могут провоцировать набор лишнего веса, пишет segodnya.ua. Чтобы этого не случилось, необходимо использовать правильные способы приготовления картофеля и его сочетания с другими продуктами, считают диетологи.

Глава исследовательского центра "Здоровое питание" Олег Медведев пояснил: жарка картофеля на сковороде и во фритюре – это неподходящие способы его приготовления, делающие картошку вредной. По словам эксперта, жарка превращает содержащийся в картофеле крахмал в простые углеводы, аналогичные тем, что присутствуют в выпечке и сладостях.

Таким образом, организм реагирует на жареную картошку точно так же, как на конфеты и пирожные – в крови быстро поднимается уровень глюкозы, и поджелудочная железа выделяет сразу много инсулина, чтобы расщепить ее. В таких условиях развивается инсулиновая резистентность, ведущая к появлению диабета.

"Многие не догадываются о том, что большинство кондитерских изделий изготовлены на основе картофеля – из него получают крахмальную патоку", – сообщил эксперт.

Врач порекомендовал запекать или отваривать картошку "в мундире". При такой термической обработке несопоставимо лучше в продукте сохраняются минеральные вещества. Кстати, добавил специалист, такие вещества содержатся в основном в кожуре.

Кроме того картофель нужно есть не с мясом, а с зеленью, квашеной капустой или с другими овощами. Только так его употребление не приведет к лишнему весу.

Напомним, ранее мы писали, что картофель не настолько вреден для фигуры, как принято считать. Также диетологи рассказали, как правильно готовить картошку, чтобы не поправиться.


Интервью

Сергей Веремеенко: Сбережения белорусов превращаются в фантики
Сергей Веремеенко: Сбережения белорусов превращаются в фантики
Валерий Щукин: Если в Минске поставят баррикаду, то я на ней обязательно буду
Валерий Щукин: Если в Минске поставят баррикаду, то я на ней обязательно буду
Андрей Санников: Мы обещали, и мы приведем Беларусь к демократии
Андрей Санников: Мы обещали, и мы приведем Беларусь к демократии
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности