Александра Саснович стала первой ракеткой Беларуси

Александра Саснович стала первой ракеткой Беларуси3
- 20.11.2017, 11:36
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Cаснович сместила с позиции первой ракетки страны Арину Соболенко.
В обновленном рейтинге ВТА на первой строке нынешний сезон завершила румынка Симона Халеп. Лучшей из белорусок стала Александра Саснович, сместившая с позиции первой ракетки страны Арину Соболенко, потерявшей за неделю 17 рейтинговых мест, пишет pressball.by.
Рейтинг ВТА от 20 ноября
1. С.Халеп (Румыния) — 6175
2. Г.Мугуруса (Испания) — 6135
3. К.Возняцки (Дания) — 6015
4. Кар.Плишкова (Чехия) — 5730
5. В.Уильямс (США) — 5597
6. Э.Свитолина (Украина) — 5500
7. Е.Остапенко (Латвия) — 5010
8. К.Гарсия (Франция) — 4385
9. Й.Конта (Великобритания) — 3610
10. К.Вандевеге (США) — 3258
…87. А.САСНОВИЧ — 735
…96. А.СОБОЛЕНКО — 696
…133. В.ЛАПКО — 444
…205. В.АЗАРЕНКО — 270
…320. О.ГОВОРЦОВА — 139