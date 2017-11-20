Александра Саснович стала первой ракеткой Беларуси

Сергей Веремеенко: Сбережения белорусов превращаются в фантики

Валерий Щукин: Если в Минске поставят баррикаду, то я на ней обязательно буду

Андрей Санников: Мы обещали, и мы приведем Беларусь к демократии

Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности