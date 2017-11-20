закрыть
20 ноября 2017, понедельник, 14:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Александра Саснович стала первой ракеткой Беларуси

3
  • 20.11.2017, 11:36
  • 1,840
Александра Саснович

Cаснович сместила с позиции первой ракетки страны Арину Соболенко.

В обновленном рейтинге ВТА на первой строке нынешний сезон завершила румынка Симона Халеп. Лучшей из белорусок стала Александра Саснович, сместившая с позиции первой ракетки страны Арину Соболенко, потерявшей за неделю 17 рейтинговых мест, пишет pressball.by.

Рейтинг ВТА от 20 ноября

1. С.Халеп (Румыния) — 6175

2. Г.Мугуруса (Испания) — 6135

3. К.Возняцки (Дания) — 6015

4. Кар.Плишкова (Чехия) — 5730

5. В.Уильямс (США) — 5597

6. Э.Свитолина (Украина) — 5500

7. Е.Остапенко (Латвия) — 5010

8. К.Гарсия (Франция) — 4385

9. Й.Конта (Великобритания) — 3610

10. К.Вандевеге (США) — 3258

…87. А.САСНОВИЧ — 735

…96. А.СОБОЛЕНКО — 696

…133. В.ЛАПКО — 444

…205. В.АЗАРЕНКО — 270

…320. О.ГОВОРЦОВА — 139


Интервью

Сергей Веремеенко: Сбережения белорусов превращаются в фантики
Сергей Веремеенко: Сбережения белорусов превращаются в фантики
Валерий Щукин: Если в Минске поставят баррикаду, то я на ней обязательно буду
Валерий Щукин: Если в Минске поставят баррикаду, то я на ней обязательно буду
Андрей Санников: Мы обещали, и мы приведем Беларусь к демократии
Андрей Санников: Мы обещали, и мы приведем Беларусь к демократии
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности