Лукашенко лучше понимает язык санкций 5 Евгений Магда

20.11.2017, 11:50

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Остатки доверительных отношений между Беларусью и Украиной - разрушены.

Отношения Украины с соседним государством, которые заметно осложнились в последнее время, являются демонстрацией настойчивости Кремля в создании эффекта осажденной крепости для нашего государства. В этой ситуации нужно действовать взвешенно и малоэмоционально.

В сообщении о задержании белорусскими спецслужбами украинского гражданина Павла Шаройко, который работал в соседней стране корреспондентом Украинского радио, немало удивительного. Задержан он был 25 октября, однако информация обнародована лишь в середине ноября, жена Шаройко находится в Украине, а с ним сумел встретиться в следственном изоляторе украинский консул.

Удивительно и то, что из Минска звучат заверения в вечной и преданной дружбе, буквально 2 ноября Порошенко и Лукашенко встречались в Абу-Даби. Задержание украинского журналиста, который несколько лет назад работал пресс-секретарем Главного управления разведки, выглядит попыткой внести противоречия в белорусской-украинские отношения. Кстати, Шаройко, как и Роман Сущенко, по образованию военный, эта категория журналистов особенно нравится российским спецслужбам, поскольку дает развернуться мастерам конспирологических версий.

Впрочем, на прошлой неделе другие действия Беларуси на дипломатическом фронте также вызвали вопросы. В Москве министр иностранных дел Владимир Макей предложил белорусских военных в качестве «голубых касок» для Донбасса, вроде как забыв, что Беларусь является членом ОДКБ, где музыку заказывает Россия, а связи белорусских и российских военных хорошо проиллюстрировали учения «Запад-2017». К тому же Беларусь проголосовала в Третьем комитете ООН против украинской резолюции о положении дел с правами человека в Крыму и Севастополе, показав, что держит равнение на Россию.

Вместе с похищением в августе этого года в белорусском Гомеле украинского гражданина Павла Гриба, весенним «прорывом внедорожника с оружием» с украинской территории накануне Дня Воли и другими мелкими «шалостями» белорусских властей и спецслужб, эти факты позволяют говорить о разрушении остатков доверия в двусторонних отношениях, о чем должны идти не только политические заявления, но и экономические шаги. Такой язык Александр Лукашенко, который работает уже 23 года, понимает лучше.

Евгений Магда, bereza.today