Фоторепортаж с ударного концерта Brutto в Киеве 2 20.11.2017, 12:30

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Белорусские рокеры презентовали свой новый альбом в Киеве.

В рамках всеукраинского осеннего тура в поддержку нового альбома "Рокки" белорусская панк-рок группа Brutto дала концерт в Киеве, пишет 24tv.ua.

В новый альбом группы вошли 12 песен на русском, белорусском, украинском и английском языках. В частности, украиноязычная композиция на слова Сергея Жадана "Середні віки", клип на которую презентовали осенью прошлого года.

Также в трек-листе оказались несколько песен из репертуара группы "Ляпис Трубецкой", лидером и вдохновителем которой был Сергей Михалок. Речь идет о "Матрешке" и "Телевизоре", оригинальные версии которых вошли в альбом 2014 года "Матрешка".