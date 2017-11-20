Стал известен еще один человек, которому помогает Светлана Алексиевич 1 20.11.2017, 12:46

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Светлана Алексиевич

Фото: сharter97.org

Известная белорусская писательница делает добрые дела непублично.

То из одного, то из другого города доходит весть о том, как белорусский нобелевский лауреат Светлана Алексиевич чем-то кому-то помогла. Купила инвалидную коляску, ежемесячно отправляет деньги молодому писателю.

Про очередной такой случай рассказал nn.by музыкант Алесь Денисов. Оказывается, писательница ежемесячно пересылает 100 рублей слепому поэту Алесю Чоботу, живущему в городе Скидель под Гродно.

Алексиевич делает добрые дела тихо, непублично.

Алесь Чобот живет один в Скиделе в частном доме. Ему периодически помогают по хозяйству гродненцы. А сам Алесь Денисов передал передал Чоботу деньги от продажи своего альбома «Краткая история Беларуси».