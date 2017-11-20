Стал известен еще один человек, которому помогает Светлана Алексиевич

Стал известен еще один человек, которому помогает Светлана Алексиевич1
- 20.11.2017, 12:46
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Известная белорусская писательница делает добрые дела непублично.
То из одного, то из другого города доходит весть о том, как белорусский нобелевский лауреат Светлана Алексиевич чем-то кому-то помогла. Купила инвалидную коляску, ежемесячно отправляет деньги молодому писателю.
Про очередной такой случай рассказал nn.by музыкант Алесь Денисов. Оказывается, писательница ежемесячно пересылает 100 рублей слепому поэту Алесю Чоботу, живущему в городе Скидель под Гродно.
Алексиевич делает добрые дела тихо, непублично.
Алесь Чобот живет один в Скиделе в частном доме. Ему периодически помогают по хозяйству гродненцы. А сам Алесь Денисов передал передал Чоботу деньги от продажи своего альбома «Краткая история Беларуси».