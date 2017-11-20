«Вегас» Михаила Грабовского вошел в историю НХЛ 20.11.2017, 12:56

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«Вегас» в игре регулярного чемпионата НХЛ победил на своем льду «Лос-Анджелес» - 4:2.

Команда Михаил Грабовский в игре регулярного чемпионата НХЛ победил на своем льду "Лос-Анджелес" (4:2). Белорусский нападающий хоязев на матч заявлен на был, пишет "Прессбол".

Таким образом "Голден Найтс" стали вторым в истории лиги клубом, выигравшим 7 домашних матчей подряд в дебютном сезоне. Рекорд принадлежит "Торонто", чья победная серия в родных стенах в первом для "Лифс" сезоне-1917/18 составила 8 игр.