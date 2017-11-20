Белорусы начали кампанию по массовому чествованию памяти героев БНР 20.11.2017, 13:40

В интернете начался сбор подписей за чествование памятных мест, связанных с Белорусской Народной Республикой.

25 марта 2018 года будет отмечаться 100-летие со дня провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Белорусские активисты предлагают почтить ее память и на зданиях, связанных с деятельностью БНР, установить памятные доски и бело-красно-белые флаги, пишет nn.by.

В частности, это предлагают сделать на следующих зданиях:

- На здании Минского городского театра (ныне Национальный академический театр имени Янки Купалы, ул. Энгельса, 7), где 5-17 декабря 1917 года был проведен Первый Всебелорусский конгресс;

- На бывшем Доме губернатора (ныне Республиканский музыкальный колледж, пл. Свободы, 7), где 21 февраля 1918 года Рада Всебелорусского съезда приняла первую Уставную грамоту к народам Беларуси, в которой призвала белорусский народ совершить свое право на «полное самоопределение», а национальные меньшинства - на национально-персональную автономию;

- На доме Малина (улица Володарского, 9), где 24 марта 1918 года в кабинете председателя Народного секретариата Иосифа Воронко началось заседание Рады БНР, которое закончилось 25 марта принятием Третьей Уставной грамоты, которая объявила Беларусь свободным и независимым государством;

- На доме Волина (улица Володарского, 12), в котором с 25 февраля 1918 года работала Белорусское народное представительство во главе с Романом Скирмунтом;

- На Юбилейном доме (проспект Независимости, 26), в котором с 17 августа 1918 года заседала Рада БНР (все в Минске);

- На доме купца Муравьева в Гродно (площадь Советская, 2), в котором заседала Рада БНР после отъезда из Минска.

- На здании бывшего окружного суда в Могилеве (сейчас Могилевский областной краеведческий музей, площадь Славы, 1), где 12 июля 1918 на собрании, которое состоялось по инициативе Могилевского национального комитета, представители общественности Могилева признали в городе власть БНР.

Сбор подписей за увековечение памяти про Белорусскую Народную Республику продлится до 12 декабря на интернет-площадке petitions.by. После планируется передать их в Мингорисполком и Министерство культуры.