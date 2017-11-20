Как выглядят самые дешевые квартиры в Вильнюсе и в Минске 4 20.11.2017, 14:19

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В столице Литвы можно приобрести квартиру меньше чем за 10 тысяч евро.

Хорошее качество жизни в этой квартире никто не гарантирует, пишет Delfi Lt.

Один из вариантов — однокомнатная квартира в Новой Вильне, объявление о ее продаже портал нашел на сайте alio.lt.

Квартира находится в общежитии на ул. С. Баторо, в Павильнюсском региональном парке. Недалеко от дома лес. Площадь жилья — 21 квадратный метр, комната — около 14 кв. м. Высокие потолки. До остановки (что для Вильнюса актуально) 100 метров.

Цена этого жилья — 8 тысяч евро.

Другая квартира, еще более дешевая, также находится в Новой Вильне, тоже в общежитии. Продавец пишет о ней так: высокие потолки — 3 метра. Комната — 18 кв. м. Дом кирпичный, старинный, всего 2 этажа.

Портал пишет о преимуществах: небольшая коммунальная плата, толстые стены. Есть помещения общего пользования.

Отмечается отличное сообщение с центром города, поскольку рядом с домом есть остановка. Цена — 6300 евро.

Более пригодное жилье, сопоставимое с нашими хрущевками, стоит уже 19,9 тысячи евро. Например, 25-метровая студия на улице Algirdo (близкий к центру спальный район).

У нас цену меньше 10 тысяч евро вообразить пока сложно. Комнаты в коммуналках обычно стоят дороже. Самая дешевая квартира в Минске, судя по базе (realty.tut.by https://realty.tut.by/news/offtop-realty/569456.html), — это 22-метровая однушка на первом этаже пятиэтажки на Солнечной (район Маяковского). Стоит она 31 тысячу долларов. Выглядит так:

За 32−33 тысячи долларов можно найти 33-метровую хрущевку или брежневку где-нибудь на Ландера или в другом пока не связанном метро с центром районе Минска. Благо транспортом Минск обеспечен неплохо, и до центра добраться нетрудно из любой точки столицы.

Кроме того, дома у нас обычно до такого состояния не доходят. Вот двухэтажка на Либкнехта с толстыми стенами:

В ней продают микродвушку площадью 31 квадратный метр за 33,9 тысячи долларов.