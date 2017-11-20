«Славия», «Минск», «Крумкачы» — кто здесь лишний? 3 20.11.2017, 14:28

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Претендентов на вылет из высшей лиги осталось трое.

В минувшую субботу спаслись двое. "Ислочь", ожившая во второй части сезона, может праздновать, что она на выходных, собственно, и делала в одном из минских баров. "Днепр" может расслабиться — могилевчане закрепились в элите после возвращения. "Славии", "Крумкачам" и "Минску" расслабляться недосуг, пишет "Прессбол".

Диспозиция внизу таблицы на данный момент такова.

В заключительном же туре "Славия" отправится в гости к жодинскому "Торпедо", разобравшимся намедни на выезде с экс-лидером "Шахтером". "Минск" же и "Крумкачы" сыграют друг с другом, и это будет один из центральных матчей тура. Это так, для справки. Мы же попробуем разобраться, насколько закономерным будет, если та или иная из трех команд покинет сильнейший дивизион.

"Славия": теперь без Пунтуса?

Юрий Пунтус после домашнего поражения от "Нафтана", по некоторым сведениям, отстранен от должности главного тренера "Славии". Команду к выезду в Жодино будет готовить тренер дубля Михаил Мартинович...

Между тем еще в начале ноября Пунтус был полностью уверен, что "Славия" останется в высшей лиге — "назло всем, кто желает, чтобы мы вылетели". Кто конкретно этого желает, Юрий Иосифович не уточнил, но, видимо, желание сильно. В том матче "Славия" проиграла "Днепру" — 3:5, и даже сам главный тренер признал: "Мы играли как команда первой лиги". И добавил — "но это не значит, что мы уже сдались". В следующем туре в Мозыре победил "Нафтан" и, вполне вероятно, потащил оппонента за собой в первую лигу.

О том, что "Славия" играет как коллектив из Д2, в принципе, доводилось слышать на протяжении всего сезона. Хотя до поры до времени ее не рассматривали как претендента на вылет. Не рассматривали вообще никого, кроме "Ислочи" и "Нафтана". Но у "Ислочи" — очковый штраф, у "Нафтана" — штраф и ворох застарелых проблем.

Все же, что касается "Славии", — в пределах футбольного поля. Потому как в кабинетах все спокойно: сигнала "sos" оттуда не поступало, с финансированием также все в порядке. Как неоднократно отмечали футболисты, руководством мозырского НПЗ также горой за команду и всеми силами стремится оставить ее в Д1. Так что проблем со стороны искать здесь не стоит. Собственно, их и не искали. "Стыдно… В первую очередь мне. Конечно, моя вина как главного тренера", — говорил Пунтус уже после игры с "Нафтаном". Его команда одержала одну победу в последних 15 встречах… Есть ли шанс, что вторая случится в Жодино? Вопрос, скорее, риторический.

"Крумкачы": вопрос жизни и смерти

Но если все же допустить, что полешуки сподобятся на подвиг, тогда вопрос прописки в элитном дивизионе будет решаться в столице. "Минск" устроит и ничья. Возможно, и поражение, но тогда придется считать разницу забитых и пропущенных мячей (две встречи "горожан" со "Славией" завершились с одинаковым счетом 2:2). "Крумкачам" же в случае победы мозырян в Жодино, надо побеждать. Ничьи не хватит — преимущество в личных встречах со "Славией" не на их стороне (1:1, 1:3).

Для "воронов" это вопрос не просто сохранения прописки, а существования клуба. Команда прожила два сезона в высшей лиге, и это в какой-то степени уже можно назвать подвигом. Умирать "Крумкачы", разумеется, не хотят, однако, если случится падение в Д2, скорее всего, это и произойдет.

На этой волне на минувшей неделе появились слухи о том, что у клуба якобы появится инвестор — при единственном условии: он останется в элите. Правда ли это или средство подъема мотивации футболистов, и что это за инвестор — руководство "воронов" эту информацию пока не комментирует: не подтверждает, но и не опровергает. То есть, в принципе, вопрос о жизнеспособности клуба, вероятно, будет стоять и зимой при любом развитии событий. И не менее интересно, что в таком случае будут представлять собой "Крумкачы" в следующем сезоне. Слишком уж много неопределенности, вам не кажется?

"Минск": ничейный синдром

"Горожане" перед стартом сезона взяли курс на омоложение, и едва ли сами могли предположить, до чего тем самым доиграются. Тем более что этот курс сами едва ли выдержали: если "Минск" и ориентирован на свою школу, то не более чем на 50-60 процентов. По сравнению с остальными командами высшей лиги, это и так космос, но, тем не менее, совсем не то, что клуб декларировал. Почему — ответ прост — не было бы опытных футболистов, дела у Георгия Кондратьева складывались бы намного хуже. Был бы этакий "Гомель" образца сезона-2015.

Но и без того у "горожан" все складывается слишком уж невразумительно. Они одержали всего лишь 3 победы (меньше всех в лиге!), 14 матчей завершили вничью (почти половину!) и имеют колоссальные проблемы с созиданием. Меньше "Минска" (18 голов) в этом году забил только "Нафтан" (17). "Минск" нестабилен: может вдруг обыграть БАТЭ, но при этом во многих матчах позволяет себе смотреться блекло, инертно и бесхребетно. Взять хотя бы последнюю встречу с "Гомелем