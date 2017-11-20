Ювелир из Барановичей: Все думают, что мы в золоте ходим 2 20.11.2017, 14:35

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Предприниматель рассказал, как начал свое дело и через сколько лет «вышел в плюс».

Сергей Гаранин около 10 лет назад открыл в Барановичах ювелирную мастерскую. Он рассказал Intex-press о том, с каким капиталом начинал свой бизнес, сколько лет потребовалось, чтобы выйти в плюс и зачем хранит серебряное кольцо с поврежденным камнем:

«В детстве я мечтал работать с автомобилями. И после 9 классов поступил в российский колледж на техника-механика. Когда вернулся в Барановичи, найти работу по специальности не смог. Знакомый – директор государственной ювелирной мастерской – предложил мне отучиться на ювелира. Я согласился. Это было в 2002 году.

Полгода был подмастерьем – учился шлифовать, плавить, полировать металлы, потом ремонтировать и изготавливать украшения. Ювелирное ремесло меня сразу захватило, я обожаю возиться с мелкими деталями. Дебютом стали золотые серьги для мамы. Их я делал целую неделю. Сейчас понимаю, что работы там всего на полдня.

Цена за аренду была сумасшедшей

В мастерской я проработал до 2008 года. Зарплата перестала устраивать, и я решил, что нужно открывать свое дело. Правда, начального капитала у меня не было. Спасибо, родители дали деньги из собственных накоплений. Также на развитие своего дела я получил субсидию в центре занятости, после того как открыл ИП. На тот момент эта сумма была эквивалентна примерно $1000.

Денег хватило только на самое необходимое оборудование и аренду помещения. Это сейчас оборудование можно заказать через интернет за $150, а раньше его продавали только в Минске или в Москве, и по высоким ценам.

Помещение под мастерскую я снял в здании автовокзала. Местоположение выгодное: вокзал, рядом рынок, много приезжих, конкурентов в округе нет. Помещение, правда, было в ужасном состоянии.

На ремонт ушло более $500. Плюс $200 за аренду. Цена на то время сумасшедшая! За такие деньги тогда можно было скутер купить. Позже арендную плату снизили до $100. В этом помещении я работаю до сих пор.

Три года работал в убыток

Первое время было очень трудно: прибыли не было совсем, одни убытки. Даже вспоминать об этом периоде не хочется. Поддерживала жена. Да и я понимал: поворачивать назад смысла нет. Работать в плюс начал спустя три года. К тому времени у меня появились постоянные клиенты.

До сих пор помню свой единственный «косяк». Только я открылся, ко мне пришла молодая пара с серебряным кольцом, в котором сломался зажим для камня. Во время ремонта я повредил камень. Было неудобно перед клиентами, я выкупил у них это кольцо. И храню его как раритет.

Больше всего я люблю ремонтировать цепочки и браслеты. А процесс изготовления просто завораживает: вытянуть проволоку, сплести, пропаять. Вообще сложно сказать, что мне больше нравится: восстанавливать изделия или их изготавливать. Но определенно приятно осознавать, что вдыхаю новую жизнь в старые украшения, которые для кого-то больше дороги как память.

Платежеспособность клиентов упала

Около 70% моих клиентов – женщины, ведь они больше любят украшения. Чаще всего приносят изделия из серебра, хотя работаю я и с золотом, и с драгоценными камнями.

Среди ювелирных изделий нередко встречаются подделки. В основном это золотые украшения. Подделку я могу определить на глаз. Хотя бывают настолько качественные фальшивки, что выявить это можно только с помощью реактивов.

Своим родным украшения я, конечно же, делаю сам, стараюсь придумать что-то необычное. Наши с женой обручальные кольца, крестики детям на крещение, первые сережки для дочки – моих рук дело.

О ювелирах ходит много слухов. Все думают, что ювелиры в золоте ходят. На самом деле это миф! Могу сказать лишь одно: ювелир – это одна из самых творческих профессий, в которой без усидчивости и трудолюбия не обойтись.

Если кто-то сегодня планирует заняться ювелирным делом, я советую подождать до лучших времен.

Сейчас не лучшая экономическая ситуация: платежеспособность клиентов упала, что, конечно же, отражается на доходе. За два последних года в нашем городе не появилось ни одной новой ювелирной мастерской. А это ведь тоже о чем-то да говорит».