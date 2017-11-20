Как заплатить за интернет 13 раз за год и не заметить этого 5 20.11.2017, 14:50

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Для некоторых белорусских провайдеров месяц всегда равен 30 дням, но написано это маленькими буквами.

Если вам говорят, что месяц доступа в интернет будет стоить вам, скажем, 30 рублей, внимательно читайте договор. Некоторые белорусские провайдеры под месяцем понимают 30 дней. Даже если в месяце 28 или 31 день, счет за интернет вам будет выписываться раз в 30 дней, и никак иначе, передает «Еврорадио».

Казалось бы, 30 дней и 1 месяц — это одно и то же, но это не совсем так. В обычном году 365 дней. Если вы платите за интернет раз в месяц, за год провайдер выставит вам 12 счетов. А если платить раз в 30 дней, то 12-ю счетами будут "накрыты" только 360 дней (12*30). А 5 дней за год останутся в остатке.

«Действительно, наша компания предоставляет услуги на 30 календарных дней. Из-за этого дата оплаты смещается», — объясняют в крупном минском провайдере «Атлант Телеком».

Как это выглядит на практике? Смотрите скриншот. В сентябре за интернет нужно было заплатить 12-го числа. В сентябре 30 дней, поэтому дата следующего платежа не сдвинулась. А в октябре 31 день, поэтому ноябрьский платёж пришёлся уже не на 12-е, а на 11-е число!

Вот как выглядит график платежей в 2017 году, если счет выставляется раз в 30 дней. Дата смещается на 5 дней назад:

А теперь давайте посмотрим рекламу на сайте провайдера. Найдите здесь хотя бы одно упоминание о 30 днях:

Ниже, после перечисления тарифов, провайдер честно описывает условия, на которых предоставляются услуги. Если вы не долистали или читали невнимательно — ваши проблемы:

Казалось бы, что такое пять дней в году? Мелочь. Но на шестой год такой ситуации вам придётся заплатить за интернет 13 раз. Лишний месяц сложится с остатком за каждый год.

«С другой стороны, всегда фиксированная цена пакета. За один день пользования всегда стоит фиксированная сумма к оплате, — неожиданно находят преимущества в таком состоянии дел в «Атлант Телеком». — И чтобы не было ситуации, когда в одном месяце вы оплачиваете больше, в другом — меньше, а в третьем месяце (например, в феврале) ещё меньше, всегда в пакете стоит фиксированная сумма дней — это 30».

У других провайдеров сумма ежемесячно тоже одинаковая. Несмотря на то, что деньги берут за месяц доступа в интернет, а не за 30 дней. Вот, например, «Белтелеком» — крупный государственный провайдер, работающий под брендом ByFly:

«Ежемесячная стоимость списывается с лицевого счета ежедневно, равными долями, в течение календарного месяца».

А вот еще один минский интернет-провайдер — Cosmos TV:

«Если взять, например, тариф «Первая космическая», вы платите 8,5 рубля, и эта сумма ежедневно списывается равными долями в течение месяца».

Разница между системами оплаты в том, что у «Атлант Телекома» сумма ежедневного списания одинаковая круглый год, а у других упомянутых провайдеров колеблется в зависимости от того, сколько дней в каждом конкретном месяце. Но так ли это важно для клиентов, если платить всё равно приходится столько, сколько стоит тариф?

За год набегает $270 тысяч, за 6 лет — более $1,5 млн

Речь идёт не о таких уж и маленьких деньгах. «Атлант Телеком» на своем сайте сообщает, что на конец 2016 года имел 126 тысяч абонентов. За счет 5 дней "в остатке" каждый из них ежегодно платит дополнительно 16,6% от месячного тарифа. В случае с популярным тарифом "Wi-Fi + TV", который стоит 25,9 рубля в месяц, эта ежегодная переплата для каждого абонента составит 4,3 рубля. Если умножить на 126 тысяч абонентов, получится 541 тысяча рублей, или около $270 тысяч. Неплохая прибавка!

"Атлант-телеком" — не единственный белорусский провайдер, который понимает под месяцем 30 календарных дней. Поэтому, если считаете деньги в своём кошельке, внимательно читайте договоры!