Лукашенко назначил начальника в Печах и главного милиционера Минска

Лукашенко назначил начальника в Печах и главного милиционера Минска13
- 20.11.2017, 14:54
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Диктатор провел ряд кадровых перестановок.
Александр Лукашенко назначил Владислава Будика начальником 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных Сил, передает БелТА.
Также Лукашенко назначил Сергея Дорошко начальником Главного управления внутренних дел Минского горисполкома, сообщает tut.by.
Ранее генерал-майор Дорошко возглавлял Департамент исполнения наказаний МВД. Он сменил Александра Барсукова, который был недавно назначен заместителем министра внутренних дел.