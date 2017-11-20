закрыть
20 ноября 2017, понедельник, 18:55
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лукашенко назначил начальника в Печах и главного милиционера Минска

13
  • 20.11.2017, 14:54
  • 14,784

Диктатор провел ряд кадровых перестановок.

Александр Лукашенко назначил Владислава Будика начальником 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных Сил, передает БелТА.

Также Лукашенко назначил Сергея Дорошко начальником Главного управления внутренних дел Минского горисполкома, сообщает tut.by.

Ранее генерал-майор Дорошко возглавлял Департамент исполнения наказаний МВД. Он сменил Александра Барсукова, который был недавно назначен заместителем министра внутренних дел.


Интервью

Сергей Веремеенко: Сбережения белорусов превращаются в фантики
Сергей Веремеенко: Сбережения белорусов превращаются в фантики
Валерий Щукин: Если в Минске поставят баррикаду, то я на ней обязательно буду
Валерий Щукин: Если в Минске поставят баррикаду, то я на ней обязательно буду
Андрей Санников: Мы обещали, и мы приведем Беларусь к демократии
Андрей Санников: Мы обещали, и мы приведем Беларусь к демократии
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности