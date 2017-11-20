«Героями года» в белорусской музыке могут стать Вольский, Akute, TonqiXod 20.11.2017, 15:02

12 декабря пройдет вручение ежегодной музыкальной премии «Герои года».

Одновременно портал TuzinFM отметит свой четырнадцатый День рождения. Традиционно премия будет вручаться в двух номинациях — "Открытие" (в ней в этом году пятеро претендентов) и "Группа года" (на победу претендуют восемь групп и исполнителей), пишет Еврорадио.

В номинацию "Открытие года" попадают те исполнители, которые в этом году впервые заявили о себе всерьёз. Учитывается творческая актуальность и оригинальность, наличие студийных записей и музыкальных видео, активность в соцсетях, концерты. Важным критерием является наличие белорусскоязычных песен. Среди претендентов — певица Екатерина Водоносова, группа Helious, электронный проект Mikita, инструментальная инди-группа The Glithhh, арт-роковый дуэт "МorkvoЦвет".

При определении номинантов на "Группу года" во внимание прежде всего берётся творческая и медийная активность. Наличие белорусского языка в песнях является желательным, но не определяющим критерием. Претенденты — Nizkiz, Ольга Подгайская и Виталий Эпов (Five-Storey Ensemble), TonqiXod, Борис Штерн ( "СлушатьВнаушниках"), Akute, Re1ikt, Лявон Вольский, Naviband.