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Королева Британии отмечает 70-ю годовщину свадьбы

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  • 20.11.2017, 15:17
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Елизавета II и принц Филипп

Этот брак является самым длинным в истории британского королевства.

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг Филипп отмечают 20 ноября 70-ю годовщину свадьбы. Этот брак для британского королевства является самым продолжительным в истории, о чем сообщается на Twitter-странице The Royal Family, пишет korrespondent.net.

На странице Букингемского дворца было обнародовано фото пары. На снимке Елизавета II позирует в том же наряде, который она надевала на бриллиантовую свадьбу. Образ королева дополнила брошкой, которую ей подарил супруг.

Известно, что королева Елизавета II вышла замуж за Филиппа в 21-летнем возрасте. Бракосочетание состоялось в 1947 году. Филипп является офицером британского флота, а также правнуком датского короля Кристиана IX, и праправнука английской королевы Виктории и российского императора Николая I.

Пара познакомилась в 1934 году после того, как Елизавета посетила военно-морской колледж в Дартмуте, где в то время учился Филипп.


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