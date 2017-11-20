Королева Британии отмечает 70-ю годовщину свадьбы 4 20.11.2017, 15:17

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Елизавета II и принц Филипп

Этот брак является самым длинным в истории британского королевства.

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг Филипп отмечают 20 ноября 70-ю годовщину свадьбы. Этот брак для британского королевства является самым продолжительным в истории, о чем сообщается на Twitter-странице The Royal Family, пишет korrespondent.net.

На странице Букингемского дворца было обнародовано фото пары. На снимке Елизавета II позирует в том же наряде, который она надевала на бриллиантовую свадьбу. Образ королева дополнила брошкой, которую ей подарил супруг.

To mark The Queen and The Duke of Edinburgh's 70th Wedding Anniversary, new photographic portraits have been released worldwide. pic.twitter.com/Jl6elndhFe — The Royal Family (@RoyalFamily) 18 ноября 2017 г.

Известно, что королева Елизавета II вышла замуж за Филиппа в 21-летнем возрасте. Бракосочетание состоялось в 1947 году. Филипп является офицером британского флота, а также правнуком датского короля Кристиана IX, и праправнука английской королевы Виктории и российского императора Николая I.

In these new photographs, The Queen and The Duke were pictured in front of a platinum-textured back drop.

The marriage of the then Princess Elizabeth to Lieutenant Philip Mountbatten took place at Westminster Abbey on 20th November 1947. (3/3) pic.twitter.com/Orf37QKqwC — The Royal Family (@RoyalFamily) 19 ноября 2017 г.

Пара познакомилась в 1934 году после того, как Елизавета посетила военно-морской колледж в Дартмуте, где в то время учился Филипп.