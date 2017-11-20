Минское «Динамо» проиграло в овертайме «Амуру» 1 20.11.2017, 15:34

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В пятницу команда Горди Дуайера сыграет на «Минск-Арене» против «Авангарда».

Минское «Динамо» завершило дальневосточное туре поражением в Хабаровске от «Амура» — 2:3 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 0:1), пишет tut.by.

В первом периоде команды показывали хорошие скорости, создали несколько голевых моментов, но реализовать их не смогли. Похожим образом началась и вторая двадцатиминутка. Но если минчане своими шансами вновь не воспользовались, то хоккеисты «Амура» дважды огорчили Юнаса Энрота. Сначала Томаш Зогорна подкараулил ошибку Марка-Андре Граньяни и открыл счет, а затем хозяева воспользовались отложенным штрафом: динамовцы упустили Владислава Ушенина, который забросил с близкой дистанции.

«Амур»: Метсола (Аликин); Аверин — Коларж (К), Зогорна — Бывальцев — Ли (А); Хабаров — Кондратьев, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков; Кузьмин — Йордан, Потехин — Рассказов — Литовченко; Фролов (А) — Клопов — Кацуба; Юртайкин, Янчевский.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Граньяни — Денисов (К), Лингле — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Шинкевич, Гаврус — Шарангович — Павлович (А); Знахаренко — Хенкель, Кулаков — Ковыршин — Степанов; Дрозд — Волков — Буйницкий; Дюков, Карабань.

После выезда «Динамо» отстает от зоны плей-офф на семь очков. В пятницу команда Горди Дуайера сыграет на «Минск-Арене» против «Авангарда» Андрея Скабелки.