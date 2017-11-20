Евросоюз утвердил новую систему регистрации на границах Шенгена 2 20.11.2017, 15:45

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Изменения позволят усилить и ускорить проверки на границах.

В понедельник, 20 ноября, Совет ЕС утвердил изменения в систему регистрации при пересечении границы Шенгенской зоны.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Новая система в электронном виде будет регистрировать имя, дату въезда/выезда, информацию об отказах в пересечении границы гражданам стран, не входящих в состав ЕС.

Изменения позволят усилить и ускорить проверки на границах, поскольку новая электронная система заменит штамповки паспортов. Система будет применяться независимо от того, нужна ли гражданам третьих стран виза.

"Сильный контроль над нашими внешними границами имеет важное значение для эффективного функционирования Шенгенской зоны. Новая система въезда-выезда будет способствовать улучшению внешнего пограничного контроля, лучшей идентификации нарушителей и усилению борьбы с терроризмом", - сказано в сообщении.

25 октября новые правила пересечения границ Шенгена были одобрены в Европарламенте.