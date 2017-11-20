Дмитрий Бондаренко: Москва начинает активно действовать руками Минска 1 20.11.2017, 18:17

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Дмитрий Бондаренко

Режим Лукашенко - часть военно-политической системы РФ.

Украинским властям не стоит доверять Лукашенко, заявил изданию «Гордон» координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, комментируя задержания граждан Украины на территории Беларуси.

«Сразу после Майдана я стал ездить в Украину лишь с одной целью: мне хотелось донести до украинских элит, что выстраивание отношений с белорусским диктатором ничего хорошего им не принесет. Но, к сожалению, наши предупреждения не были услышаны. И вот сейчас мы видим, как действуют белорусские власти. Помимо этого, задержания украинцев могут быть связаны и с другими процессами. В частности, была информация о сокращении поставок белорусских нефтепродуктов в Украину. Одновременно с этим шли информационные войны вокруг военных учений «Запад-2017». Потом резко обострились отношения Украины с Польшей и Венгрией. Затем последовало известное голосование против резолюции, осуждающей нарушения прав человека в Крыму. Теперь мы видим дипломатический скандал», – отметил Дмитрий Бондаренко.

Он не исключает, что действия белорусской стороны могут стать причиной высылки ее дипломатов из Украины.

«Задержания украинцев могут привести к высылке белорусских дипломатов из Украины. Я расцениваю происходящее как попытку проверить свои силы не только белорусским режимом, но и Россией. Нельзя говорить, что Москва хочет поссорить Украину и Беларусь. Лукашенко и так – часть военно-политической системы РФ. Поэтому и отношение к нему должно быть соответствующее. А Россия будет смотреть на реакцию Украины. По сути, Москва начинает активно действовать руками Минска», – подчеркнул Бондаренко.

За последние три месяца на территории Беларуси был задержан ряд граждан Украины. В частности, 24 августа в Гомеле сотрудники ФСБ России похитили 19-летнего украинца Павла Гриба. 17 ноября глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали журналиста «Українського радіо» Павла Шаройко. Сегодня стало известно о задержании директора украинского ПАО «Завод утяжелителей» Александра Скибы, приехавшего в командировку на Минский тракторный завод.