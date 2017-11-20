Из денег, собранных для продающей почку женщины, $650 забрали власти 23 20.11.2017, 15:56

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Деньги для Елены Куколь собирали толокой.

Белорусы за 23 дня собрали Br 10 тысяч для Елены Куколь. Женщина в отчаянии хотела продать почку, чтобы содержать сына-инвалида, передает «Белсат».

Где собрать такие суммы?

Толока – способ помощи, которым издавна пользовались наши предки. Он строится на принципе взаимопомощи. Сегодня помочь можно очень просто: не выходя из дома, перечислить деньги тем, кто обратился в сложной ситуации на платформу Talaka.org. Пожертвования можно делать через электронные платежные системы.

«В первую очередь мы ориентируемся на проекты, которые работают на перспективу, то есть те, которые пытаются решать проблемы системно, чтобы люди не попали в беду. Но, имея определенную инфраструктуру, мы не можем отказывать людям, которые хотят собирать на благотворительные проекты», – говорит Евгений Клишевич, основатель платформы.

Налог на доброту

Именно на этой площадке белорусы сумели собрать Br 10 тыс. помощи. Но согласно белорусскому законодательству эта сумма облагается налогом, поэтому Елена отдала 1310 рублей государству.