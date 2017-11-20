Пинский бодибилдер: Я не чувствую, что мне 70 лет 9 20.11.2017, 16:05

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Виктор Фросинский объявил бессрочную войну старости и пока успешно держит бой.

«Так обидно, когда в автобусе место уступают», — жалуется пинчанин Виктор Фросинский. В свои 70 он не сидит на лавочке под подъездом, не режется в домино во дворе, не откладывает на похороны и не дерется за хурму в супермаркете. За его домом нет палисадника с гортензиями, зато есть самодельная тренажерка с 18-килограммовыми гантелями, гирями, турниками и штангами. Виктор качает железо. Каждый день. 40 минут утром и два часа вечером. Он голыми руками рвет 700-страничные книги и цепи, теннисные мячи, автомобильные номера, сгибает сковородки и вбивает ладонью гвозди в дерево. Виктор объявил бессрочную войну старости и пока успешно держит бой, пишет tut.by.

Виктор живет в частном доме в центре Пинска. За калиткой — сад, окруженный каменной оградой высотой в 60 сантиметров. Есть глыбы величиной с астраханский арбуз, есть поменьше, с кобринскую дыньку. Забор из камней хозяин дома сложил этим летом. Материал сам собирал по округе, загружал в багажник машины, вез домой и в одиночку разгружал.

— Заходи, — Виктор открывает дверь и приглашает в дом.

На вид ему дашь не больше 55. Со спины так вообще сорок. Рельефный торс закрывает черная майка с надписью No fear («Нет страху» по-английски. — Прим.).

— Что, думал, какого-то дрыща встретить? — смеется хозяин и протягивает для приветствия огромную лапищу.

Виктор подтянут, накачан, подстрижен, пахнет лосьоном для бритья. Походкой тренера из качалки дедушка проходит в зал с большой плазмой на стене. По телевизору идет какая-то передача о фитнесе, на столе — книги. Одна о Брестской крепости, другая — сборник афоризмов. Виктор берет «Цитаты на все случаи жизни», протягивает:

— Вот открой на любой странице и читай!

— «Совесть — когтистый зверь, скребущий сердце». Пушкин. А ваш какой любимый?

— Такой: лучше быть одному, чем в плохой компании. Или вот, например: «Лучше вспыхнуть и погаснуть, чем все время тлеть». Это Есенина (на самом деле нет. — Прим.), — рапортует собеседник и тут же добавляет строчку из классика: — «На кой мне черт, что я поэт!.. И без меня в достатке дряни. Пускай я сдохну. Только… Нет. Не ставьте памятник в Рязани!» Но ему, правда, поставили.

Время обеденное, а значит, в тренировочном процессе дедушки перерыв. В день на занятия он тратит от 2 до 2,5 часа. 40 минут Виктор занимается утром, 1,5-2 часа вечером. Летом вся физкультура проходит на улице в самодельной тренажерке у сарая. Здесь есть две штанги: с изогнутым грифом для бицепса и трицепса и с прямым — для жима лежа, перекладина для потягиваний и прокачки пресса, гиря на тросе для мышц шеи и гантели по 10, 12, 18 кг.

— Занимаюсь два раза в день: пресс, торс, спина. Пресс делаю пять подходов по тридцать повторений. Гантели по 12 кг поднимаю по восемь раз. Подтягиваюсь 10 подходов по 10 повторений. Дотронься, — Виктор сгибает руку с 12-килограммовой гантелей и напрягает бицепс.

— Твердый.

— Сала нет и не должно быть, — смеется культурист.

Утром у дедушки упражнения с гантелями, пресс, подтягивания, приседания, выпады, планки. Вечером к этому добавляются упражнения со штангами, фитнес-колесом, гирей, пресс с утяжелением.

Весь спортинвентарь Виктор сделал сам из подручных материалов. 12-килограммовые гантели дедушки — это две металлические шайбы, приваренные к перекладине. Место хвата обмотано синей изолентой. Где мог — справлялся сам, по сварке и распилу обращался к знакомым спецам. Последних у Виктора много — все-таки всю жизнь спину гнул на местном судостроительном заводе.

— У меня в молодости весь инвентарь был покупным, но пришлось практически все продать — дочь спасать. Она у меня лейкозом болела. Все продал, чтобы ее спасти. Везде возили, но… Через три года умерла, — вздыхает дедушка.

Гордость пожилого бодибилдера — это изогнутая штанга, изготовленная в 1971 году по чертежу, привезенному из Чехословакии, где Виктор проходил срочную службу. Там его и познакомил с культуризмом сослуживец. Как наш герой тогда ушел в «домашний бодибилдинг», так до сих пор и продолжает. С пяток до макушки Виктор — «натур продукт», без уколов и спортивного питания.

— Питаюсь я, как все люди, но часто: 5−6 раз в день. Ем все, что хочу. Колбасу люблю, селедку люблю. Мне врач сказал: «Что хочется, то и ешь». Спиртным не злоупотребляю. Могу немножко выпить для бодрости: в компании хорошей женщины, с друзьями. Я не пассивный человек. Я не могу сидеть, как старики, на лавочке. Мне нужно движение, жизнь. Не буду двигаться — все померкнет, пройдет. Дряблый кому ты нужен? Все на меня смотрят: ой, у него через пару лет все обвиснет. У меня в молодости не обвисло, а в старости, если обвиснет, то уже и не страшно.

«Денег может не быть, а время есть всегда»

Независимо от погоды, львиную долю упражнений пенсионер выполняет на улице. Осенью и зимой гантели поднимает дома. Для этого у Виктора есть отдельная комната, стены которой обиты льняной тканью. Как поясняет дедушка, белорусский лен его «заряжает».

— Я не чувствую, что мне 70 лет, — подчеркивает собеседник, и в подтверждение своих слов бодибилдер достает 20-килограммовый блин со шлейкой, надевает его себе на спину, хватает фитнес-колесо и на полу зала с ног раскатывается в струнку, а затем плавно возвращается в исходную позицию.

— Нужно постоянно заниматься. Все говорят: времени нет. Как нет? Денег может не быть, а время есть всегда. Встань пораньше: гантельки, пресс… Поддерживай форму, работай. (…) Современный мужчина знаешь каким должен быть? Серебро в висках, золото в кармане и сталь в штанах, — смеется Виктор.

«Ты в 70 лет мачо»

Увлечение спортом позволяет Виктору сейчас не тратить пенсию на лекарства.

— Я как-то в больнице обратил внимание, что когда к врачу приходит кто-то на несколько лет моложе меня, но не в форме, его доктор осматривает как-то брезгливо, а когда я, то еще коллег позовет, чтобы посмотрели. Приятно.

В свои 70 Виктор — самый фигуристый пенсионер Пинска. По его словам, от дам отбоя нет, и, уверяет, у него «отлично работают все мышцы — как выше пояса, так и ниже». Однако к излишнему вниманию со стороны противоположного пола мужчина относится сдержанно — хранит верность жене, с которой вырастил сына и дочь. Супруга Виктора пока гостит у сына в Израиле.

— В этом плане у меня, слава богу, все в порядке. За это я не переживаю. (…) Да, не всем говорю, что мне 70 лет, но те, кто знает, — пусть знают. Одни дают 60 лет, другие — 40. Мне как-то одна сказала: «Ты в 70 лет мачо. Молодым надо поучиться». Но ты пойми: мужчина свой возраст узнает силой, а женщина в зеркале. Если мужчина не может свою женщину удовлетворить или на руках пронести, то все. Он старый. Так что не смейся над старостью, ты к ней идешь.