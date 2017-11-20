Взлет и крах одного диктатора в фотографиях

Взлет и крах одного диктатора в фотографиях1
- 20.11.2017, 16:37
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Так проходит мирская слава.
93-летний правитель Зимбабве Роберт Мугабе доигрался. Он снят с поста руководителя правящей партии. Его супруга бежала из страны. А как все «хорошо начиналось» и долго продолжалось, пишет «Салідарнасць».
Роберт Мугабе становится фактическим руководителем Зимбабве и зажигает огонь в честь окончания эпохи колониализма, 1980 год.
С Елизаветой II на приеме в честь визита Королевы Великобритании в Зимбабве, 1991 год.
С Лукашенко и правителем Венесуэлы Уго Чавесом, ныне покойным, на саммите государств Движения неприсоединения, 2006 год.
С новой женой Грейс на свадьбе, 1996 год.
Очередь за едой во время «президентских выборов» в Зимбабве, 2002 год.
Мугабе приветствует своих сторонников накануне «президентских выборов», 2008 год.
Обвальная девальвация привела к появлению купюры в десять миллиардов зимбабвийских долларов, 2008 год.
Мугабе отмечает 85-летний юбилей, 2009 год.
Мугабе выступает с речью на конференции, 2012 год.
Протесты в Хараре (столица Зимбабве) против политики Мугабе, 2017 год.