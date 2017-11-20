Взлет и крах одного диктатора в фотографиях 1 20.11.2017, 16:37

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Так проходит мирская слава.

93-летний правитель Зимбабве Роберт Мугабе доигрался. Он снят с поста руководителя правящей партии. Его супруга бежала из страны. А как все «хорошо начиналось» и долго продолжалось, пишет «Салідарнасць».

Роберт Мугабе становится фактическим руководителем Зимбабве и зажигает огонь в честь окончания эпохи колониализма, 1980 год.

С Елизаветой II на приеме в честь визита Королевы Великобритании в Зимбабве, 1991 год.

С Лукашенко и правителем Венесуэлы Уго Чавесом, ныне покойным, на саммите государств Движения неприсоединения, 2006 год.

С новой женой Грейс на свадьбе, 1996 год.

Очередь за едой во время «президентских выборов» в Зимбабве, 2002 год.

Мугабе приветствует своих сторонников накануне «президентских выборов», 2008 год.

Обвальная девальвация привела к появлению купюры в десять миллиардов зимбабвийских долларов, 2008 год.

Мугабе отмечает 85-летний юбилей, 2009 год.

Мугабе выступает с речью на конференции, 2012 год.

Протесты в Хараре (столица Зимбабве) против политики Мугабе, 2017 год.