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Для желающих стать магистром приготовили «сюрприз»

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  • 20.11.2017, 17:22
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В правила приема лиц для получения высшего образования II внесены изменения.

Теперь претендовать на место в заочной или вечерней магистратуре смогут лишь те, у кого трудовой стаж не менее 10 месяцев, сообщает пресс-служба правительства.

Поступать в магистратуру можно будет только по оригиналу диплома о высшем образовании — предполагается, что это поможет избежать случаев зачисления одного студента в магистратуру нескольких вузов.

Перечень лиц, у которых есть преимущественное право на поступление в новых правилах дополнен: для научно-ориентированной магистратуры — это имеющие более высокий средний балл диплома о высшем образовании I ступени или документа об образовании; для практико-ориентированной магистратуры — получившие по окончании I ступени высшего образования диплом с отличием или имеющие более высокий средний балл диплома о высшем образовании I ступени или документа об образовании.

Также по измененным правилам в конкурсе на поступление в магистратуру могут участвовать те, кому в Беларуси предоставлено убежище. Для иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в Беларуси, введено дополнительное собеседование по учебным дисциплинам.


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