Богдан Яременко: Украина должна резко развернуть свою политику в отношении Беларуси 20.11.2017, 17:38

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Богдан Яременко

В скором времени стоит ожидать высылки украинских дипломатов из Беларуси.

Cитуацию с задержанием журналиста «Украинского радио» Павла Шаройко и высылкой cоветника посольства Украины Игоря Скворцова сайту Сharter97.org прокомментировал руководитель фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко:

- Я считаю, что это так или иначе связано с теми опасениями, которые Киев высказывал насчет российско-белорусских учений «Запад-2017», а также делом задержанного в Гомеле гражданина Украины Павла Гриба.

Беларусь задним числом создает негативный образ Киева. Это явные попытки выставить Украину государством, которое агрессивно действует и занимается провокациями на территории Беларуси. Украинские власти сделали очень много глупостей и ошибок в отношениях с Беларусью, пытаясь заигрывать с Лукашенко и сейчас будут за это расплачиваться.

Придется резко разворачивать свою политику. Что касается арестов, задержаний и высылки дипломатов - официальный Киев должен действовать зеркально, высылая белорусских дипломатов с территории Украины.