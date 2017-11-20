Юрий Шевчук: В Барановичах покажем рок-шоу серьезного европейского уровня 20.11.2017, 18:39

Юрий Шевчук

Легенда российской рок-музыки приехал в Барановичи.

Юрий Шевчук с командой остановился в бюджетной гостинице «Горизонт». Во вторник, 21 ноября, в Ледовом дворце пройдет первый в Барановичах концерт группы ДДТ, передает intex-press.by.

Юрий Шевчук приехал в Барановичи из Бреста 20 ноября. Сказал, что очень устал, но восхищен белорусскими дорогами.

В Барановичах группа ДДТ представит программу «История звука», которую уже показала в разных странах мира. Барановичские зрители увидят шоу не хуже, чем в Москве, Санкт-Петербурге и Лондоне, пообещал Юрий Шевчук.

– В вашем городе мы первый раз, нас здесь еще не слышали. Мы планируем показать рок-шоу серьезного европейского уровня. Будут песни, с которых группа ДДТ начинала, – сказал Шевчук.

Юрий Шевчук также рассказал, что в Барановичах он впервые и перед концертом планирует прогуляться по городу. Куда пойдет – не знает. Например, в Гомеле Юрий Шевчук посетил филфак Гомельского госуниверситета им. Ф. Скорины.

Барановичи стали восьмым и завершающим городом Беларуси в рамках гастрольного тура ДДТ «История звука».