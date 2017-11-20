СДПГ выступает за проведение в Германии новых выборов 20.11.2017, 18:51

Мартин Шульц

Фото: Thomas Trutschel/Photothek/Getty Images

Глава СДПГ Мартин Шульц высказался за новые парламентские выборы.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) исключает возможность участия в новой правительственной коалиции с консервативным блоком ХДС/ХСС и выступает за проведение внеочередных выборов, заявил в понедельник, 20 ноября, глава СДПГ Мартин Шульц, передает DW.

"Мы, как и прежде, не боимся новых выборов", - подчеркнул политик.

Такое решение было единогласно принято в понедельник на срочно созванном заседании правления СДПГ после провала попытки формирования в ФРГ новой правительственной коалиции из представителей ХДС/ХСС, либеральной СвДП и партии "зеленых".

Предварительные консультации о создании новой правительственной коалиции в Германии были прерваны поздно вечером в воскресенье, 19 ноября, после того, как Свободная демократическая партия (СвДП) покинула переговоры. Ее председатель Кристиан Линднер объяснил срыв консультаций "отсутствием доверия" между партнерами.

Слово за федеральным президентом

Шульц напомнил, что решение о проведении новых выборов, остается за федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Однако сам глава СДПГ считает, что они состоятся и что это было бы верным шагом.

Политик также отметил, что в случае проведения новых выборов он как председатель партии обладает правом выдвижения кандидатуры канцлера от СДПГ. Он подчеркнул, что воспользуется этой возможностью, когда придет время. При этом Шульц не стал уточнять, будет ли выдвигать свою кандидатуру, однако добавил, что в начале декабря в любом случае примет участие в выборах председателя СДПГ.