Юрий Бутусов: Лукашенко пытается нагнетать антиукраинскую истерию 4 20.11.2017, 19:45

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Юрий Бутусов

Киеву стоит ограничить выезд украинцев в Беларусь разорвать отношения с Лукашенко.

Из-за участившихся случаев задержания граждан Украины на территории Беларуси Киеву стоит ограничить выезд украинцев в эту страну. Такое мнение в комментарии изданию «Гордон» выразил украинский журналист, главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Мы видим откровенно враждебный шаг, направленный на полное сворачивание военно-технического сотрудничества. Лукашенко сделал свой выбор. Безусловно, Украина должна реагировать на происходящее. Нужно ограничить выезд в Беларусь нашим гражданам. Необходимо ужесточение визового режима. Ведь Беларусь входит в орбиту российского влияния», – отметил Бутусов.

По его словам, «сближение» Киева и Минска вызвало недовольство у президента РФ Владимира Путина.

«Сближение Украины и Беларуси, а также лояльная позиция, которую в начале войны занял Лукашенко, сильно беспокоили Путина. Поэтому Россия прилагает все усилия, чтобы вернуть полное влияние на Беларусь. Для этого Москва использует различные политические и экономические рычаги. Символом давления на Лукашенко стало проведение военных учений «Запад-2017». Его просто заставили согласиться на введение российских войск на территорию Беларуси», – подчеркнул Бутусов.

«Теперь Лукашенко делает все, чтобы разорвать отношения с Украиной путем провокации и создания вымышленных шпионских скандалов, пытается нагнетать антиукраинскую истерию. Ответом на такие ничем не спровоцированные действия может быть только одно — уровень отношений с Беларусью придется опустить до уровня контактов с Российской Федерацией», — написал Бутусов в «Фейсбуке».

За последние три месяца на территории Беларуси был задержан ряд граждан Украины. В частности, 24 августа в Гомеле сотрудники ФСБ России похитили 19-летнего украинца Павла Гриба. 17 ноября глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали журналиста «Українського радіо» Павла Шаройко. Сегодня стало известно о задержании директора украинского ПАО «Завод утяжелителей» Александра Скибы, приехавшего в командировку на Минский тракторный завод.