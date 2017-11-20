Bloomberg: Родственник Путина вывел $10 миллиардов из России 9 20.11.2017, 20:00

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Как «Промсбербанк» из неприметного банка превратился в ключевое звено отмывания денег.

Агентство Bloomberg опубликовало 20 ноября материал о суде над топ-менеджерами обанкротившегося "Промсбербанка", через который из России вывели более 10 млрд долларов. В тексте говорится, что часть денег отмывалась в интересах ближайшего круга президента России Владимира Путина.

В расследовании указано, что в совете директоров банка работал сын младшего брата отца президента Игорь Путин. "Промсбербанк" был ключевым звеном в одной из крупнейших схем по отмыванию денег, которая когда-либо была разоблачена в России, говорится в материале Bloomberg, перевод которого сделал сайт InoPressa.

11 октября Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о хищении средств на сумму 3,3 млрд рублей в "Промсбербанке". Как сообщал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, перед Подольским судом предстали основной акционер "Промсбербанка" Алексей Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко. Всем им инкриминировали хищение и растрату средств "Промсбербанка".

На скамье подсудимых был еще один обвиняемый - Владимир Иост. По версии следствия, он вместе с Куликовым пытался рейдерским путем захватить несколько объектов недвижимости, принадлежавших одной из фирм.

Все подсудимые были признаны виновными и получили наказание от трех лет условного заключения до девяти лет колонии. Последний, самый крупный срок, назначили Алексею Куликову.

По версии следствия, Куликов разработал и осуществил схемы, благодаря которым из "Промсбербанка" было выведено 3,3 млрд рублей.

"Промсбербанк" был главной связью с каналом, который использовал биржевые операции под названием "зеркальные сделки", говорится в материале Bloomberg. Эти операции включали покупку акций надежных компаний ("голубые фишки") через местных брокеров в Москве на рубли и одновременную продажу их в Лондоне за доллары или евро, в результате чего фактически выводились деньги из страны в обход регуляционного органа, объясняют журналисты.

Часть отмывания денег проводилась в интересах членов приближенного круга президента Владимира Путина, говорят лица, осведомленные о расследовании, сообщает агентство. Игорь Путин, сын младшего брата отца президента, работал в совете директоров "Промсбербанка" до того, как регуляционные органы его закрыли.

Согласно российским регуляционным органам, чтобы не попасться, брокеры в Москве осуществляли "зеркальные сделки" через большие западные банки, говорится в статье. Большая их часть прошла через Deutsche Bank AG с 2012-го по 2014 год. "Хотя в уголовном разбирательстве против Куликова не упоминается название немецкого банка, следователи детально допросили некоторых свидетелей насчет Deutsche Bank и "зеркальных сделок", пишут авторы со ссылкой на адвокатов и свидетелей в деле.

На суде Куликов заявил о своей невиновности и сказал, что его сделали козлом отпущения вместо более могущественных игроков, которые действительно контролировали "Промсбербанк", говорится в материале.

По делу "Промсбербанка" было предъявлено обвинение только Куликову, однако имена его партнеров по банку звучат, как будто они были взяты из списка "кто есть кто в российском отмывании денег".

Двое из инвесторов банка, Игорь Путин и Александр Григорьев, были акционерами "Русского земельного банка", который был закрыт из-за подозрительной деятельности в 2014 году после того, как его связали со схемой по отмыванию денег на сумму, превышающую 20 млрд долларов. Из-за столь крупных размеров эта операция стала известна как "российская прачечная".

Как "Промсбербанк" из неприметного банка превратился в "ключевое звено" отмывания денег

"Промсбербанк" был основан в 1990 году на закате советского коммунизма, в те дни он главным образом занимался финансированием фабрик в подмосковном Подольске. В конце 2012 года, когда он был 264-м по активам среди российских банков, первоначальные владельцы продали свою долю Куликову и его партнерам, включая Игоря Путина, который стал одним из семи членов совета директоров, и Григорьева. Куликов завладел долей в 19%, говорится в материале Bloomberg.

Куликов был относительно незаметным игроком в финансовых кругах города на протяжении многих лет, пока он не инвестировал в банк.

Новые владельцы взяли под свой контроль "Промсбербанк", согласно судебным документам, планируя превратить его в крупного игрока. Новые клиенты получали крупные займы через несколько дней после открытия счетов, что было радикальным отступлением от неторопливого подхода предыдущего руководства.

Куликову и его партнерам удалось сделать миллиарды рублей на бизнесе с Deutsche Bank. Одной из брокерских компаний, замешанных в "зеркальных сделках", был Lotus Capital. Согласно документам ЦБ РФ, Lotus платил за свою часть "зеркальных сделок" рублями со счета в "Промсбербанке", он владел акциями, которые покупал через Laros Finance, депозитария ценных бумаг, также находившегося в собственности партнеров Куликова по "Промсбербанку".

К концу 2014 года регуляционные органы подбирались к сети. Наводкой для них стали большие объемы сделок, которые все, как кажется, происходили в одном направлении, либо все были направлены на покупку, либо все - на продажу. В апреле 2015 года Deutsche Bank прекратил отношения с Lotus Capital, после того как ЦБ предупредил, что Lotus производил подозрительные операции.

Тем временем у "Промсбербанка" начались свои проблемы. Агрессивное расширение при его новых владельцах, включая небрежную выдачу займов сомнительным клиентам, перенапрягло банк и привело к недостаче средств. Аудиторы из ЦБ пристально изучили документы банка в конце 2014 года и обнаружили многочисленные случаи займов с небольшим или несуществующим обеспечением, позднее свидетельствовал давний главный бухгалтер "Промсбербанка". 2 апреля 2015 года ЦБ отозвал лицензию "Промсбербанка". Менее чем через три месяца Арбитражный суд Московской области провозгласил его банкротом.

Куликов мог стать козлом отпущения вместо Игоря Путина

Оперативник в отставке Александр Шаркевич, который в качестве элитного оперативника МВД под прикрытием расследовал отмывание денег, рассказал агентству, что отмывание денег связано с российским аппаратом полиции и спецслужб так же глубоко, как с бизнесом и финансами.

Он сам провел полтора года в тюрьме по обвинению в коррупции, но в 2009 году ему удалось добиться снятия обвинений.

По его словам, банкиры, вовлеченные в отмывание денег, часто имеют неофициальное разрешение на свои незаконные бизнесы, которые сами подразделения государства могут использовать для чего угодно, включая отслеживание преступных денежных потоков и спонсирование тайных операций за рубежом.

По словам Шаркевича, если финансисты попадаются и "плохо кончают", это обычно происходит потому, что их могущественные покровители потеряли свою работу.

Агентство не исключает вероятности того, что Куликов стал козлом отпущения в деле "Промсбербанка", чтобы защитить людей более могущественных, чем он.

Как отмечает Bloomberg, несмотря на то что Путин и Григорьев находятся в верхних рядах пантеона российской банковской отрасли, Куликов не указал на них в качестве организаторов, стоящих за делом "Промсбербанка". Вместо этого он указал на еще одного своего инвестиционного партнера - Ивана Мязина.

53-летний Мязин дал свое первое интервью агентству в своем московском офисе в присутствии адвоката. Себя он охарактеризовал себя как "финансового консультанта", у которого нет недостатка в клиентах, однако отказался назвать кого-нибудь из них.

"Да, у всех трех банков, в которые он инвестировал, включая "Промсбербанк", отозвали лицензии, заявляет Мязин, но это следствие действий слишком рьяных регулирующих органов, а не каких-либо противоправных действий с его стороны", - передает агентство. А что касается обвинений банкира Лебедева в том, что Мязин был "одним из создателей" операции "российская прачечная", Мязин это отрицает. "Мне тошно, когда я об этом слышу", - сказал он в интервью.

В преддверии суда над Куликовым полиция допросила Мязина. Ему не предъявили обвинений в связи с делом "Промсбербанка", но он был в зале суда, чтобы свидетельствовать против своего бывшего партнера.

О том, что Deutsche Bank замешан в "молдавской схеме", через которую из России было выведено несколько десятков миллиардов долларов, стало известно в конце 2015 года.

Ранее в октябре агентство Bloomberg сообщало, что за сомнительными сделками Deutsche Bank могли стоять два друга и один родственник российского президента - Игорь Путин, до осени 2013 года занимавший высокий пост в "Промсбербанке".