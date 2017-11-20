Андрей Стрижак: Если бы пулю нашли не у француза, а у белоруса, то приговор был бы другим 2 20.11.2017, 20:18

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Андрей Стрижак

Фото: Facebook

Согласно статистике, в Беларуси выносится только 0,18% оправдательных приговоров.

20 ноября белорусский суд освободил француза Жолана Вио, которого задержали на белорусско-украинской границе. Иностранец провел за решеткой почти два месяца. Его обвиняли в незаконной перевозке огнестрельного оружия и незаконном обороте ядовитых веществ. 24-летний Жолан Вио, житель Лондона, путешествовал по Европе. В Беларусь он приехал из Литвы и 21 сентября пробовал попасть в Украину через пограничный переход "Новая Гута", передает euroradio.by.

"Я по-английски ответил вопросом на вопрос: "Является ли пуля запрещенной, я не знаю?". Они не поняли меня и жестами попросили показать. Я полез в рюкзак. В свитке лежала пуля и другие сувениры из других стран, которые я приобрел раньше", — рассказывал Вио на первом же заседании в суде 15 ноября, почти через два месяца после задержания.

Француз рассказал, что патрон ему подарили в Варшаве, сообщив, что это муляж. Сотрудник Гомельской таможни на суде признался, что плохо владеет английским языком, но решил проявить пристальное внимание к французу из-за "бороды данного гражданина". На видеозаписи с таможни, которую просматривали в суде, четко видно и слышно, как француз спрашивает таможенника, можно ли провозить патрон через границу. Об этом на своей странице в Фейсбук написал правозащитник Андрей Стрижак, который следил за процессом.

"Оправдательный приговор в этом случае, безусловно, имеет политический характер, так как наше государство не заинтересовано в порче отношений с такими странами, как Франция, — рассуждает правозащитник. — У нас довольно нейтральные отношения. Они особо не критикуют Лукашенко за его авторитарный стиль управления. Франция у нас довольно сильный торговый партнер. В том же Гомеле есть две школы с французским языком обучения в качестве иностранного, а до недавнего времени существовал Белорусско-французский институт управления, после обучения в котором студенты могли поехать в Леон или Марсель и доучиваться два года. Портить отношения из-за какого-то патрона было бы странно. Короче, этот приговор был вынесен только потому, что это французский гражданин. Если бы на его месте был белорус, то мы бы увидели совсем другую картину, к сожалению".

Согласно статистике, в Беларуси выносится только 0,18% оправдательных приговоров. Что Жолан Вио попадет в список счастливчиков, Андрей Стрижак не верил и ставил на переквалификацию дела. Ведь действия иностранца не были преднамеренными, поэтому можно было рассматривать это, как факт передачи патрона, который был найден.

Сейчас Жолан Вио имеет возможность добиваться компенсацию за пережитое в Беларуси, но выйдя из зала суда, он заявил, что "в полученном опыте больше положительного, чем отрицательного, пусть остается все, как есть".

"На его месте, выйдя из зала суда, я бы тоже поблагодарил всех и побежал бы скорее на самолет, — улыбается Андрей Стрижак. — Но мы будем настаивать, чтобы этот процесс все же был проведен. Но говорить, что за один день в СИЗО выплачивается 10 рублей компенсации, нельзя. Обычному человеку очень сложно описать свои страдания за пребывание в условиях, которые не соответствуют международным минимальным условиям содержания. Но есть хорошо проработанные системы, которые хорошо расписывают эти страдания, опираясь на опыт в других странах, на другие судебные процессы. После отбывания ареста человек может пройти исследование и выяснить, какие изменения произошли в организме. Это все обсчитывается ценами. Из этих цен материального и морального ущерба состоит компенсационная выплата, которую можно в подобных случаях заявить".

За незаконную перевозку огнестрельного оружия французу грозило до 7 лет лишения свободы. Однако прокурор попросила его только оштрафовать на сумму 6900 рублей. После освобождения журналисты спросили Вио, собирается ли он еще раз посетить Беларусь?

"Если когда-то Лукашенко перестанет быть президентом, почему нет?", — ответил иностранец. Но его переводчица не решилась произнести эти слова, оборвавшись на половине фразы. Также француз рассказал, что последние две недели в камере было холодно, так как отключили отопление, и благодаря белорусской тюрьме Жолан увидел крыс и тараканов.

Несмотря на то, что слова Жолана Вио прозвучат и в зарубежных СМИ, Андрей Стрижак убежден, что они не повлияют на условия содержания в СИЗО.

"Если будет создан независимый орган мониторинга, который сможет входить в эти учреждения, то там сразу изменится ситуация, — объясняет правозащитник. — Но пока открытого общественного контроля не появится, все будет по-прежнему. Ведь все самые плохие вещи происходят за закрытыми дверями, там, где никто не может проконтролировать и промониторить то, что там происходит на самом деле".