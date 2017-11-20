Как белорусская семья развивает бизнес по выращиванию кроликов 8 20.11.2017, 20:31

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Фермеры КФХ «Серебряный ручей» - одни из крупнейших производителей крольчатины в Беларуси.

«Ты есть то, что ты ешь» — известный постулат. В последние годы многие люди, особенно на Западе, стараются употреблять в пищу органические продукты, полученные с минимальным использованием пестицидов, химических удобрений и кормовых добавок (или вообще без них). Это направление постепенно развивается и у нас, пишет tut.by.

Юрий Бакуменко и Наталья Твердохлебова — муж и жена. Супруги родились и выросли за тысячи километров друг от друга: женщина родом из Москвы, а мужчина — из небольшого шахтерского города в Казахстане. Пара познакомилась во время работы в России, а 25 лет назад Юрий и Наталья переехали в Минск — здесь у главы семейства было много проектов в сфере строительства.

В 2003 году пара решила разводить кроликов. Со временем бизнес разросся, и сегодня КФХ «Серебряный ручей» в Смолевичском районе — один из крупнейших производителей крольчатины в стране.

«Учились фермерству по книжкам»

До решения открыть собственное хозяйство Юрий занимался строительством: в советское время возводил электростанции по всему СССР, а потом — жилые дома. Его жена по образованию педагог дошкольного воспитания и юрист, хотя по профессии не работает — практически всю жизнь помогает супругу в бизнесе.

— Нам просто хотелось что-то поменять, заняться чем-то новым, — вспоминает Наталья. — Рассматривали разные варианты бизнеса, но по итогу остановились на кроликах — после беседы с одним из приятелей. Сразу скажу, что мы хотели не просто делать крольчатину, но и растить животных максимально экологично — с упором на качество, а не на количество. Для этого, например, готовим свои корма из зерновых, которые закупаем в Беларуси. Юрий Васильевич прочел очень много литературы по этому вопросу, хотя изначально мы не знали о сельском хозяйстве вообще ничего.

Именно книги про кролиководству и были единственным «путеводителем» супругов в новом бизнесе. Все осваивали методом проб и ошибок, причем последних было достаточно. Пара уверена, что если есть желание, научиться можно всему. Хотя Юрий Бакуменко признаётся: предложи кто-нибудь сейчас пройти все испытания заново, он бы, скорее всего, отказался.

— Самообразование играет огромную роль, — продолжает Наталья. — Мы составили собственные рецептуры кормов для каждой категории кроликов. Проводим профилактику заболеваний среди поголовья. Хотя здесь все просто: хороший корм — здоровый кролик. Конечно, используем прививки против основных заболеваний, но на этом наше вмешательство в «личную жизнь» ушастых заканчивается.

Руководители хозяйства признаются: в самом начале вести бизнес было очень трудно. Дело в том, что спрос на кроличье мясо в Беларуси еще 15 лет назад был совсем мизерным.

— Я до сих пор помню, как рыдала над первыми восемью кроликами, не зная, куда их деть, — смеется Наталья. — Завели первых животных у себя на территории частного дома, чтобы попробовать, а потом оказалось, что они никому не нужны. Скажу честно: мы сами тогда кроличье мясо не ели, даже приготовить ничего не могли. Сейчас же ситуация коренным образом изменилась — спрос превышает предложение.

— Кролиководов в республике достаточно много, но для большинства это просто хобби, — комментирует ведущий специалист отдела закупок ООО «ГРИНрозница» Анатолий Кирилюк. — В промышленных масштабах кроликами почти никто не занимается. Поэтому у нас возникали различные вопросы, которые не позволяли предложить покупателям постоянное наличие товара на прилавках. И мы очень рады, что продукция «Серебряного ручья» есть в наших магазинах. Единственное, что сегодня не дает покоя, так это растущие «аппетиты» наших покупателей, удовлетворить которые с каждым разом становится сложнее.

«Главное — уход за молодняком»

Отправляемся на экскурсию по хозяйству. Первое помещение — для замешивания комбикорма. Здесь в специальном миксере смешивают несколько видов зерновых, травяную муку, подсолнечный и соевый шрот, а также премиксы (наборы витаминов и минералов). Все сырье — отечественное.

— Главная особенность нашего подхода — это наличие дополнительного этапа во время выращивания молодняка, — делится Юрий Бакуменко. — Это позволяет дать им отдельное питание, обогащенное витаминами и пробиотиками. Таким образом, мы приводим молодых кроликов в тонус, который позволяет им дальше расти без проблем. Этим животным в начале жизни нужен своеобразный толчок, который обеспечит дальнейший рост.

Через два года после начала бизнеса поголовье уже составляло пять тысяч кроликов, дальше — только по нарастающей. Правда, в последнее время население крольчатников «Серебряного ручья» сократилось меньше чем до тысячи. Дело в том, что хозяева затеяли большую перестройку, и на время возведения новых современных крольчатников количество особей пришлось уменьшить. В хозяйстве будет и собственный цех по убою и переработке продукции — сейчас эти процедуры делают в районном потребительском обществе. Там же проводят экспертизу каждой партии мяса.

Заходим в старый крольчатник. Удивляет почти идеальная тишина — кролики, наверное, одни из самых тихих животных. Все спокойно сидят в клетках, изредка подходя к кормушкам и поилкам. Кстати, поение здесь автоматическое — вода поступает, когда кролик дотрагивается мордочкой до ниппельной поилки. Делается это для того, чтобы защитить ушастых от болезней — в миски попадает грязь и инфекции.

Есть в крольчатнике так называемые ясли, в которых растут самые маленькие кролики. На молодняке практически нет шерсти, и для того, чтобы новорожденные не замерзли, самка делает им «перину» из пуха, который собирает с собственной груди.

— Породы кроликов у нас разные, — рассказывает хозяйка. — В основном белые калифорнийские. Но еще есть новозеландский белый кролик, хиплус. Молодняк не закупаем — сами проводим случки и растим малышей от первого дня жизни. Полный цикл выращивания кролика занимает от трех с половиной до четырех месяцев.

Участок площадью 8 гектаров под развитие крестьянско-фермерского хозяйства семья получила бесплатно в пожизненное наследуемое владение. Место хорошее — в полутора километрах от Кургана Славы. Раньше жители окрестных деревень таскали сюда бытовой мусор. Новые владельцы «окультурили» территорию, и теперь здесь каждый день кипит производство. Большая часть работников — все те же местные жители.

— У нас трудоустроено семь человек, — рассказывают владельцы хозяйства. — Это люди, которые занимаются уходом за поголовьем, замешиванием кормов, убоем и разделкой. Часть работы, например, бухгалтерию, отдали на аутсорсинг. А в услугах ветеринара мы и вовсе не нуждаемся — все со временем научились делать сами. Однако после запуска цеха по переработке продукции потребность в таком специалисте возникнет — он будет контролировать качество товара.

«Производство — безотходное»

— Основные наши клиенты — торговые сети и рестораны, — рассказывает Юрий Васильевич. — Туда уходит процентов 95 продукции. С гипермаркетами Green работаем с момента их открытия, в неделю отгружаем туда килограммов 100 крольчатины в две партии. При этом потребности целиком не закрываем — просят больше. Еще в местное райпо немного поставляем. Правда, они берут продукт длительной формы хранения — в вакуумной заморозке, срок годности которого составляет полгода. Такой продукт в Беларуси никто, кроме нас, не делает. Но главный наш товар — все же охлажденное мясо, которое хранится до семи дней.

Фермеры признаются, что частенько наведываются в магазины, где продается их продукция, чтобы проверить выкладку и температурный режим. Пролонгированный срок хранения охлажденного мяса требует особого внимания. Сотрудничеством с Green в этом плане они более чем удовлетворены.

— Мы стараемся контролировать все аспекты своей работы, — говорит Наталья. — Вплоть до разделки. Всего в ассортименте шесть позиций, например филе, спинка, ножки. Остатки вроде шкурок и костей сдаем на специальное предприятие, которое делает из них мясокостную муку. Поэтому производство безотходное.

— Сами теперь стали фанатами крольчатины, — улыбается Юрий. — Едим ее почти каждый день. Любимое блюдо — кролик с луком. Делается просто и быстро: в раскаленное на сковороде масло кладутся тонко нарезанные кусочки филе, а во время обжарки добавляются лук, специи и немного соли. Вот и все! Можно еще с сыром запекать в духовке — очень вкусно. Вообще, интерес к этому мясу у нас растет, и довольно сильно. Люди понемногу воспитывают в себе культуру потребления, интересуются диетическим питанием. Нередко аллергики находят для себя единственный возможный вариант в такой продукции. Крольчатину даже маленьким детям можно давать — из лапок делают супчики, бульоны.

— Мясо кролика славится превосходным вкусом, мягкостью и хорошим влиянием на организм, — добавляет Анатолий Кирилюк. — Именно поэтому еще на стадии обсуждения проекта «Местное известное» было решено, что крольчатина обязательно должна быть в наших гипермаркетах. «Серебряный ручей» — поставщик надежный, к качеству товара вопросов нет.

Сейчас работа в «Серебряном ручье» стала для супругов основной — здесь они проводят практически каждый день. Интересуемся, хватает ли заработанного на жизнь.

— На «Мерседесе» мы не ездим, — смеется Юрий Васильевич. — Почти все, что имеем, осталось еще с тех времен, когда фермерством не занимались. А все, что зарабатываем, вкладываем в развитие. Цех строим, купили новое оборудование. Да и планов море. Когда со всем закончим, сможем оформить все нужные документы на себя и делать поставки на Россию. С открытием этого рынка сможем увеличиться в разы.