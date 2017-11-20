Меркель готова к новым выборам в бундестаг 20.11.2017, 20:51

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Канцлер Германии выступила против формирования правительства меньшинства.

Канцлер Германии Ангела Меркель готова вести возглавляемый ею ХДС к новым выборам в бундестаг.

Об этом она заявила в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD в понедельник, 20 ноября. В беседе с журналистом Меркель назвала себя человеком, «несущим ответственность и готовым брать ее на себя и в будущем». При этом она выступила против формирования правительства меньшинства, назвав новые выборы в парламент более подходящим вариантом, передает «Немецкая волна».

Глава правительства отметила, что ранее заявила о готовности взять на себя обязанности канцлера и не намерена от нее отказываться только из-за решения Свободной демократической партии выйти из консультаций о формировании правительственной коалиции.

Меркель готова править, но СДПГ не хочет

В то же время Меркель отметила, что готова к переговорам с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о формировании новой «большой коалиции». Однако она намерена обождать результатов встреч президента ФРГ с председателями политических партий и лишь после этого примет решение о целесообразности нового сближения с СДПГ.

Ранее в тот же день председатель СДПГ Мартин Шульц повторно исключил возможность участия социал-демократов в правительственной коалиции, огласив перед журналистами единогласное решение правления партии, которое потребовало проведения в стране новых выборов.

Вечером 19 ноября лидер СвДП Кристиан Линднер объявил о провале предварительных консультаций по созданию новой правительственной коалиции, которые длились около четырех недель. Противоречия между участвовавшими в переговорах партиями оказались непреодолимыми, указал он.