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Расу Юкнявичене удивило отсутствие белорусского языка в минском аэропорту

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  • 20.11.2017, 21:04
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Раса Юкнявичене
Фото: DELFI

Бывший министр обороны Литвы, депутат Сейма Раса Юкнявичене увидела на табло надписи на английском, русском и китайском языках.

На прошлой неделе бывший министр обороны Литвы, депутат Сейма, консерватор Раса Юкнявичене посетила столицу Беларуси. В минском аэропорту её огорчило отсутствие белорусского языка, пишет baltnews.lt.

В Минск Раса Юкнявичене прилетела на самолете. В 2017 году белорусские власти ввели безвизовый режим на пять дней для граждан 80 государств, прибывающих в республику через минский аэропорт.

Литовский консерватор не оставила незамеченным тот факт, что в аэропорту отсутствует информация на белорусском языке, на информационным табло есть надписи и текст на английском, русском и китайском языках. Первый государственный язык проигнорировали.


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