«Однажды белорусы ехали в Литву с тортом из сигарет» 1 20.11.2017, 21:47

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Репортаж с литовского пункта пропуска «Мядининкай».

Tut.by подежурил на литовском пункте пропуска «Мядининкай» и узнал, за что могут наказать путешественников на границе, что и где возят контрабандисты и за какое нарушение путешественникам аннулируют визу.

«На обед и пересменку границу не закрываем»

«Почему мы так долго стоим на границе?» — вопрос, который волнует всех автопутешественников. В ПП «Мядининкай» отмечают, что причина тому слишком большой поток автомобилистов, который постоянно движется в Литву из Беларуси и обратно.

— Пропускная способность ПП «Мядининкай» 1200 автомобилей в сутки в одну сторону (при этом в сопредельном ПП «Каменный Лог» пропускная способность — 1000 автомобилей в сутки). Но фактически мы оформляем больше автомобилей, — рассказал начальник таможенного поста «Мядининкай» Робертас Юркувенас. — Поток зависит от времени суток. Больше людей едет днем, к вечеру машин становится меньше. Если раньше больше людей ездили в выходные и праздники, то сейчас нет разницы — количество автомобилей примерно одинаковое в выходные и будние дни.

Процедура контроля и оформления автомобилей на литовской стороне границы отличается от белорусской: здесь нет остановок для получения и сдачи талонов пограничникам, а для проверки надо остановиться всего один раз. Кстати, Робертас развеял существующий среди путешественников миф, что «если автомобильная очередь идет медленно, значит, на границе пересменка и никто не работает».

— Работаем мы беспрерывно, по принципу: один встал — другой тут же сел на его место. Рабочие места сотрудники не оставляют, а на обед и пересменки мы не закрываемся.

Начальник таможенного поста «Мядининкай» Робертас Юркувенас

Сама процедура оформления на литовском таможенном посту занимает совсем немного времени, обычно не более 5 минут. Одновременно работают пограничники и таможенники.

— Пока происходит пограничный паспортный контроль, сверяются отпечатки пальцев, к авто подходит таможенник и производит досмотр. Конечно, если что-то у нашего таможенника вызывает подозрение, машину могут задержать и отправить на углубленный досмотр: это может быть рентген или осмотр машины с помощью специальных технических средств.

Торт из сигарет и контрабанда на талии

Самый популярный товар контрабандистов, едущих в Литву, — сигареты. Хотя еще лет десять назад из Беларуси активно везли спиртное. За более чем двадцать лет службы на таможне Робертас Юркувенас смекалке контрабандистов уже не удивляется: «Прячут везде». Среди контрабандистов встречается примерно одинаковое число белорусов, литовцев и русских, есть также лица других национальностей. Нет разделения и по возрасту: прячут сигареты как молодежь, так и пожилые люди.

— Самая большая контрабанда сигарет, которую мы нашли, была припрятана в легковом авто — 350 блоков (это 70 тысяч штук сигарет). Тайники были везде — в сиденьях, на днище и крыше автомобиля, в запасных колесах, конструкционных нишах, детском автокресле.

В этом ангаре находится стационарная рентгеновская установка таможенников для досмотра подозрительных грузовиков и легковушек. Здесь же производят углубленный досмотр с помощью технических средств

Кстати, некоторые хитрецы пытаются провезти сигареты, привязав их к своему телу, из-за этого «женщины и мужчины становятся полными, с толстыми ногами».

Робертас помнит случай, когда белорусы ехали на праздник в Литву и везли с собой большой торт, весь в красных кремовых розах.

— Слишком уж оберегали они этот торт, это было подозрительно, поэтому мы решили более пристально его осмотреть. Разрезать торт не пришлось, достаточно было снять дно: вместо вкусной начинки там были пачки сигарет, под розами вместилось около 15 блоков сигарет.

Таможенники говорят, что поведение контрабандистов ничем не отличается от поведения обычных людей.

— Даже если мы находим запрещенный к провозу товар, никто из нарушителей в обморок не падает. Эти люди знали, на что идут и каковы будут последствия.

Если в машине нашли контрабанду, то ее задерживают и таможенники составляют протокол об административном правонарушении, которое потом направляют в суд. При этом наказание для нарушителя может быть разным: в зависимости от количества и стоимости запрещенного к перевозке товара. Так же, как и в Беларуси, есть риск конфискации авто, на котором перемещалась контрабанда.

«Мы не злые, а собранные»

На ПП «Мядининкай» отмечают: законопослушным гражданам опасаться на границе нечего, даже если кажется, что пограничники и таможенники «очень строгие и даже злые».

— Это только на первый взгляд литовские служащие на границе очень суровые. Просто каждый из этих людей сконцентрирован на своем рабочем месте, поэтому иногда может казаться, что они закрытые, возможно, со стороны это так и выглядит.

Робертас Юркувенас отмечает, что если у автомобилиста есть какие-то вопросы к сотрудникам таможенного поста, например, по какому коридору надо двигаться, то не надо стесняться задать этот вопрос на таможне. Ходить на таможенном посту не запрещается, но с разрешения пограничника или таможенника. Все же активничать не стоит: пункт пропуска — это режимный объект. Хотя попить кофе, сходить в туалет или на перекур людям никто не запрещает.

— Разрешение на все передвижения на пункте пропуска дают пограничники. Именно эти сотрудники скажут вам о том, когда нужно давать документы на авто и паспорт, когда подходить к окошку на дактилоскопию, а вот открыть багажник и салон для досмотра вас попросит таможенник.

Белорусы, литовцы, русские, а также лица других национальностей в Литву чаще всего едут по зеленому коридору. А вот в обратную сторону довольно много белорусских автомобилистов становятся в красный коридор.

— Белорусы часто везут покупки, которые надо декларировать, оформлять возврат НДС в системе Tax Free. Все эти товары мы сравниваем с платежными документами, поэтому очередь в красном коридоре движется медленнее, чем в зеленом.

Таможенник отмечает, что довольно часто белорусы в своем багаже из Литвы везут молочные или мясные продукты, но эти товары везти запрещено.

— Надо позаботиться, чтобы таких товаров у вас в багаже не было. Если же продукты таможня обнаружит, то их придется поместить в специальный контейнер, откуда они потом вывозятся на утилизацию.

Не все белорусы знают, что при проезде через литовскую границу таможенники могут поинтересоваться, сколько топлива вы везете в баке, это касается людей, которые часто пересекают границу.

— Если человек постоянно ездит на учебу или работу на сопредельную сторону, то для таких существуют другие требования по провозу топлива. Обычно считается нормой топливо в стационарном баке легкового автомобиля и канистра с топливом не более 10 литров (если поездка не регулярная и не коммерческая).

«Нет техосмотра — в Литву не пустим»

Как рассказали пограничники в ПП «Мядининкай», белорусы на границе ведут себя вежливо, со служащими поста не ругаются и не спорят. Однако существуют причины, по которым автомобилистов могут развернуть и отправить обратно на белорусскую сторону или даже задержать. В самом серьезном случае можно лишиться шенгенской визы.

— Развернуть автомобиль мы можем, если персональные документы у человека не в порядке, или его автомобиль не отвечает правилам въезда в Литву или, например, нет техосмотра, — пояснили сотрудники службы охраны госграницы при МВД Литвы. — Например, бывает так, что в авто тонированные передние стекла. По литовским законам это запрещено: они должны быть со стопроцентной светопропускаемостью. Владельцу могут предложить снять тонирующую пленку, пересесть на другое авто или вернуться в Беларусь.

Пограничники сообщили, что наличие светоотражающего жилета или содержимое аптечки пограничники не проверяют — «это внутренние дела страны». Такими нарушителями занимается дорожная полиция.

— Лишиться визы на границе также можно, но типичных ситуаций здесь нет — каждый случай индивидуален. Чаще всего виза аннулируется за нарушение правил миграции. Например, при въезде он заявляет, что конечный пункт его пребывания — Литва, а его снимают с автобуса, следующего в Берлин. Таких случаев бывает несколько за год.

Пограничные службы поддерживают тесный контакт с дорожной полицией и другими службами: может, человек разыскивается Интерполом или какой-то водитель совершил ДТП, а потом скрылся, и есть предположение, что он может ехать в сторону границы.

— На такие сигналы мы оперативно реагируем. Также в унифицированную базу данных приходит информация о случаях многочисленных нарушений ПДД водителями, из-за чего сумма штрафа выросла до огромных размеров. А вот единичными штрафами за парковку или превышение скорости наша служба не занимается.