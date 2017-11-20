Вершбоу: Пора Трампу предоставить летальное оружие Украине 20.11.2017, 22:06

Александр Вершбоу

Фото с сайта uacrisis.org

Экс-заместитель генсека НАТО убежден, что оружие должно стать лучшим предохранителем для дальнейшей агрессии РФ.

Настало время президенту США Дональду Трампу предоставить летальное оружие Украине, что должно стать лучшим предохранителем для дальнейшей агрессии России и будет способствовать восстановлению суверенитета Украины, передает qha.com.ua.

Об этом написал бывший заместитель генсека Североатлантического альянса, эксперт Центра исследований внешней политики США Atlantic Council Александр Вершбоу в своем Twitter.

— Пора для Трампа отменить эмбарго Обамы на летальное оборонительное оружие для Украины, — считает он.

Напомним, ранее помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэс Митчелл во время переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве заявил, что США готовы усилить давление на Москву для прекращения агрессии против Украины.

Отмечается, что Митчелл заверил Порошенко, что США и в дальнейшем будут оказывать помощь Украине в ее усилиях по развитию и укреплению страны, а также дальнейшей координации усилий для обеспечения надежной и эффективной международной поддержки.