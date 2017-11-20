Белорусы готовятся к 100-летию БНР 20.11.2017, 22:25

Годовщина провозглашения независимости нашей страны должна стать демонстрацией единства и решимости белорусов.

В Минске состоялось очередное заседание Белорусского Национального Конгресса (БНК). Один из главных вопросов заседания БНК - это подготовка к празднованию 100-летия со дня провозглашения Белорусской Народной Республики.

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил один из лидеров БНК Евгений Афнагель.

Члены БНК подтвердили намерение провести акцию, посвященную Дню Воли, в центре столицы. Она начнется на площади Якуба Коласа 25 марта 2018 года.

БНК считает, что годовщина провозглашения независимости нашей страны должна стать демонстрацией единства и решимости всех патриотов Беларуси. Поэтому члены БНК решили обратиться к активистам и лидерам партий и организаций с приглашением присоединиться к оргкомитету по празднованию Дня Воли.

Лидером БНК Владимиру Некляеву, Геннадию Федыничу и Вацлаву Орешко поручено провести переговоры с представителями политических партий и общественных организаций, чтобы вместе широко отметить большой праздник белорусского народа.

На заседание БНК рассматривались и другие вопросы, среди которых был и вопрос об уличных акциях, которые необходимо продолжать и расширять.