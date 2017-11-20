«Турне» Земана Сергей Мокрушин, «Крым.Реалии»

20.11.2017, 22:39

Милош Земан

Зачем чешский президент едет в Россию.

20 ноября президент Чехии Милош Земан начинает многодневный визит в Россию, который СМИ уже успели окрестить самым масштабным за последние 25 лет. В программе – посещение Москвы, Сочи, Екатеринбурга, встречи и переговоры с Владимиром Путиным, Михаилом Горбачевым, Дмитрием Медведевым, широким кругом российских политиков и предпринимателей, а также форумы и вернисажи.

Выступая в начале октября на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, Милош Земан заявил, что аннексия Крыма Россией – процесс необратимый, и единственное, чего может добиться Украина – материальной компенсации «или в финансовой форме, или нефтью и газом». Министерство иностранных дел Чехии практически сразу заявило, что не разделяет личную точку зрения президента.

Обозреватель “Радио Свобода” Ефим Фиштейн отмечает, что степень пророссийской ориентированности чешского президента трудно переоценить.

– Заметьте, что сам Милош Земан называет свой визит в Россию «вознаграждением». Видимо, это вознаграждение за то, что президент Чехии не боится поставить на кон репутацию собственной страны ради интересов России. Его октябрьское выступление в ПАСЕ – пожалуй, единственное в истории организации, когда национальный лидер говорил не о своей стране, не о ее интересах, а исключительно об интересах даже не соседнего государства – России. Милош Земан – политик-популист, играющий на самых низменных инстинктах и не стесняющийся лгать в официальных выступлениях. Связанных с ним скандалов великое множество: он приписывает людям ложные цитаты, не стесняется принимать подачки от России. Его главным советником работает директор «Лукойла» Вагит Алекперов. Связи с Москвой просто очевидны.

Ефим Фиштейн считает, что, отправляясь в большую поездку по России, чешский президент политически подрывает европейский режим санкций против Кремля.

– Вполне естественно, что чешские предприниматели используют визит Милоша Земана для укрепления торгово-экономических связей с Россией. Он, конечно же, преподнесет это как важное достижение. А между тем визит чешского президента пройдет в разгар санкций Европейского союза, членом которого является Чехия. Милош Земан не раз и не два подчеркивал, что на санкции ему плевать. Он заявляет, что не верит в эффективность таких мер, о какой бы стране ни шла речь. При этом Россия легко, играючи, вводит санкции против своих ближайших соседей. Так что сами оцените степень лицемерия чешского президента.

Кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский напоминает, что роль президента в государственном устройстве Чехии весьма ограничена.

– Милош Земан озвучивает мысли, которые не озвучивает ни один другой европейский политик. Он пытается внести в политический дискурс определенный путь разрешения противоречий вокруг Крыма, выгодный России. При этом в Кремле прекрасно знают, что чешский президент у себя на родине значительной роли не играет, потому как Чехия – парламентская республика. Милош Земан не принимает решений, не несет ответственности за свои заявления и потому может сказать практически все что угодно. В таком виде для Кремля он сейчас очень полезен. При этом у Милоша Земана есть своя аудитория, которая также относится к России с симпатией. В начале 2018 года чешскому президенту нужно переизбираться, так что его последняя активность может быть связана как раз с этим.

Иван Преображенский

Эксперт-международник Украинского центра анализа и менеджмента политики Владимир Воля заключает, что Киеву не стоит тратить усилия на переубеждение Милоша Земана.

– Сейчас для Украины важнее налаживать контакты с теми, кто формирует правительство Чехии. Это в первую очередь лидер партии ANO 2011 Андрей Бабиш, который на последних выборах взял там почти треть мест и стал самым влиятельным парламентским политиком. Его позиция может отличаться от позиции Милоша Земана по многим вопросам, в том числе по Крыму и по санкциям. Есть только одно «но»: хоть внешнюю политику Чехии формирует правительство, премьер-министра назначает все-таки президент, то есть они должны как-то договориться между собой по ряду вопросов. Так или иначе, Украина может не тратить свои усилия на чешского президента и работать с лидером партии-победителя.

Владимир Воля

Сергей Мокрушин, «Крым.Реалии»