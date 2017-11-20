СNN: В районе пропавшей аргентинской подлодки зафиксирован стук 20.11.2017, 23:00

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Такие звуки могут издавать члены экипажа, которые стучат по корпусу подлодки.

Представители аргентинского военно-морского флота обнаружили шумы, которые, возможно, исходили от подводной лодки San Juan, с которой ранее потеряли связь. Об этом CNN рассказал офицер военно-морских США, знакомый с ходом поисково-спасательной операции, передает gordonua.com.

По его словам, сонарные системы двух кораблей выявили звуки, которые напоминают инструменты, ударяющиеся о корпус подводной лодки. По словам офицера, такие звуки могут издавать члены экипажа, которые стучат по корпусу подлодки, предупреждая о своем местоположении проходящие поблизости корабли.

Аргентинский флот смог зафиксировать место, откуда исходят звуки, и теперь концентрирует поиски в области 65 км² в 530 км от побережья Аргентины.

Место, где были обнаружены звуки, вероятно принадлежавшие экипажу затонувшей подлодки, находится на большой глубине, отметил американский офицер.

О потере связи с подлодкой, на борту которой находятся 44 человека, в ВМС Аргентины сообщили 17 ноября. Она шла из порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата в центральном регионе страны. Зону, где в последний раз была зафиксирована подлодка, прочесывают самолеты и корабли ВМС.

В военно-морских силах отметили, что последний контакт с подводной лодкой произошел 15 ноября.

Associated Press пишет, что помочь с поисками вызвались Чили, Уругвай, Перу, Бразилия, США и Великобритания.

19 ноября сообщалось, что ВМС Аргентины получили семь сигналов с пропавшей подводной лодки.

San Juan построили в Германии, в состав ВМС Аргентины субмарина вошла в 1985 году. Длина дизельной подлодки достигает 66 метров, она развивает скорость до 25 узлов. Судно такого типа может находиться под водой до двух дней, не поднимаясь на поверхность.