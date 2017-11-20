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Александр Бригинец: Лукашенко Украине не друг

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  • 20.11.2017, 23:14
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Александр Бригинец
Фото: RFE/RL

По словам народного депутата Украины, говорить можно о дружбе стран, но не о дружбе с белорусским диктатором.

Об этом в Facebook сообщил украинский политик, которого в 2014 году Беларусь признала персоной нон-грата, Александр Бригинец.

"Удивлены арестами в Беларуси? Наверное, вы не знали, что де-юре Беларусь и Россия - общее конфедеративное государство, а де-факто у них общие спецслужбы (меня депортировали белорусы по указанию Кремля) и армия, сливается в одно", - написал он.

Бригинец добавил, что Украине нет места ни с Беларусью, ни с Россией. По его мнению, говорить можно о дружбе стран, но не о дружбе с правителем Беларуси Лукашенко.

"Нам всем нечего делать ни в России, ни в Беларуси. Можно говорить о дружбе между нашими странами, но стоит помнить, что Лукашенко точно нам не друг. Кстати, голосование в ООН помните?" - сказал политик, вспомнив голосование ООН касательно прав крымских татар в оккупированном Крыму, где Беларусь проголосовала против украинского проекта.


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