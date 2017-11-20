«Я не мог поверить, что это реальность, а не постановка» 1 20.11.2017, 23:22

3,667

Заложник в банке Могилева не выключил телефон и транслировал момент ограбления.

Вооруженное ограбление банка произошло в Могилеве 20 ноября. Около 15.00 неизвестный мужчина в маске ворвался в отделение «Беларусбанка» на улице Калиновского и, угрожая пистолетом, потребовал у кассира деньги. Среди заложников оказались мать и брат нашего читателя Олега. Мужчина живет в Москве, но слышал все происходящее по телефону — брат в момент инцидента набрал его по WhatsApp, пишет tut.by.

— В момент, когда началось ограбление, я с братом разговаривал по мобильному. И он не стал отключать соединение даже тогда, когда преступник приказал сложить в мусорную корзину все телефоны. Я слушал все, что там происходило, пока не сел телефон — практически на протяжении часа, — рассказал Олег.

По словам мужчины, он сразу не понял, почему брат перестал отвечать на его вопросы, хотя связь не прерывалась. Когда расслышал на заднем фоне голос молодого мужчины, который говорил «Я вам сказал: отойдите от здания» и «Уберите оружие», понял, что брат и мать попали в какую-то передрягу.

Олег слышал, как нападавший приказал всем лечь на пол лицом вниз, как отправлял кого-то из женщин озвучить силовикам свои требования: подать машину и дать беспрепятственно уехать, «тогда никто не пострадает». После злоумышленник потребовал переговорщика, а взамен предложил выпустить женщин.

— Нападавший требовал, чтобы переговорщик был без оружия, раздет. Женщина — видимо, та, которую отправил озвучивать требования, — заметила, что на улице холодно. А вооруженный грабитель заявил, что тот не замерзнет. Вообще, мне показалось, что он говорил нервно-истерически.

Олег слышал, что пришел переговорщик — мужчина представился сотрудником службы безопасности банка. После он ушел, а с нападавшим также пыталась спокойно поговорить кто-то из сотрудниц банка, уговаривала отпустить заложников.

Мужчина говорит, что очень переживал за мать и брата. Особенно после того, когда услышал, как кто-то из заложников попросил — видимо, у злоумышленника, — разрешения выпить лекарство.

— Он вроде как разрешил, а потом какая-то женщина спросила, нужен ли кому-нибудь валидол. И я услышал, как его попросила моя мама, — у нее слабое сердце, да и возраст уже немалый, — вспоминает мужчина. — Это будто был страшный сон — я не мог поверить, что слышу все это, что это реальность, а не постановка.

В какой-то момент нападавший приказал всем заложником сложить мобильные телефоны в урну. Но и после этого Олег слышал происходящее — например, как на слова одной из заложниц о том, что у нее слабое здоровье, грабитель ответил: «У нас у всех проблемы. У меня тоже проблемы со здоровьем».

По словам Олега, когда злоумышленник уже выходил из здания, чтобы сесть в машину, он приставил пистолет к виску одной из заложниц. Потом — визг колес машины, рев мотора, звуки стрельбы.

— Мама уже дома, ее отпустили, но она очень плохо себя чувствует — ей уже два раза скорую вызывали, — говорит Олег. — Мама немного рассказала о том, что там было. Сказала: «Когда он [нападавший] угрожал пистолетом, мы боялись, что живыми из банка не выйдем».

По предварительной информации, злоумышленник вошел в банк в маске, разбрасывая на ходу зажженные петарды. Угрожая пистолетом Макарова, неизвестный стал требовать у кассира деньги. Сотрудница банка не растерялась и успела нажать тревожную кнопку. Получив деньги, нападавший оказался заблокированным в банке подоспевшими сотрудниками департамента охраны. Все, кто был внутри, оказались заложниками.

По требованию вооруженного мужчины ему подали автомобиль. В качестве заложника в машине находился первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома, полковник милиции Александр Васильев. Злоумышленник сел в машину, отъехал на ней около 200 метров от отделения банка. Во время погони мужчина обстрелял машину сотрудников Департамента охраны. Тем пришлось применить табельное оружие. Раненного в ногу злоумышленника задержали и госпитализировали.

По данным СК, задержанный — 28-летний гражданин Российской Федерации, у которого есть вид на жительство в Беларуси. В сентябре он приехал к матери. Возбуждено уголовное дело за захват заложников. С сотрудницами банка работают психологи. Обстоятельства дела устанавливают.