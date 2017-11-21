Госдеп США одобрил продажу «Джавелинов» Грузии 21.11.2017, 7:34

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Фото: US Army/Wikimedia Commons

Первая партия противотанковых ракетных комплексов стоит $75 миллионов.

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Грузии противотанковых ракетных комплексов Javelin на $75 млн. Об этом 20 ноября сообщило управление военного сотрудничества министерства обороны США.

Отмечается, что правительство Грузии обратилось с запросом о покупке 410 ракет Javelin и 72 пусковых комплексов Javelin Command Launch Unit (включая два блока CLaw Javelin Block 1, которые будут использоваться в качестве запасных частей).

Также потребуются десять инструкторов, техническая помощь подрядчика США, транспорт и другие связанные элементы логистики и программы поддержки.

"Предлагаемая поставка будет способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшая безопасность Грузии. Система Javelin предоставит Грузии более широкие возможности для удовлетворения своих требований национальной обороны. Грузия не будет испытывать трудности с освоением этой системы в своих вооруженных силах", – говорится в сообщении.

Также ведомство утверждает, что передача оружия "не изменит базовый военный баланс в регионе".

Управление подчеркнуло, что 17 ноября уведомило Конгресс о потенциальной сделке в соответствии с требованием закона, не это "не означает, что продажа была совершена".

В июле 2017 года издание The Wall Street Journal писало, что США могут передать Javelin Украине.

Журналист Юрий Бутусов отмечал, что Javelin – "это ракета нового поколения, с автоматическим наведением по принципу "выстрелил и забыл", поражающая танк в самую слабозащищенную проекцию".

Проект бюджет США на 2018 год, который 17 ноября одобрил Конгресс, предусматривает выделение Украине $350 млн помощи на усиление безопасности и обороны. Документ санкционирует предоставление летальных вооружений оборонного характера.

19 телеканал ABC со ссылкой на источник в Госдепе сообщил, что совет национальной безопасности Соединенных Штатов предложит президенту Дональду Трампу выделить $47 млн на покупку Украиной вооружения, включая Javelin.