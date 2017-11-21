Четыре года назад началась Революция достоинства 21.11.2017, 7:44

Фото: Апостроф

21 ноября отмечается в Украине как День достоинства и свободы.

21 ноября во время празднования Дня достоинства и свободы в Киеве усилят меры безопасности. Об этом 20 ноября в Facebook сообщил начальник столичного Главного управления Национальной полиции Украины Андрей Крищенко.

"На улицы столицы дополнительно выйдут около 2000 правоохранителей: как полицейских, так и военнослужащих, в том числе из ближайших регионов. В аэропорту, на железнодорожном вокзале и в центральной части города, будут дежурить вооруженные патрули, кинологи и взрывотехники", – рассказал он.

По словам Крищенко, к таким мерам побудила "сложная ситуация на востоке государства, резонансные преступления в столице и области, волна ложных сообщений о заминировании различных объектов, настораживающия оперативная информация и постоянная террористическая угроза".

"Прошу всех с пониманием относиться к временным неудобствам связанным с проверками и к возможным ограничениям движения", – добавил он.

Мероприятия по случаю Дня достоинства и свободы состоятся в Киеве сегодня с 10:00 до 15:00 (по Минскому времени) на Софийской и Михайловской площадях.

В частности, в этот день предполагается проведение мемориальных, торжественных и культурных мероприятий, церемоний возложения цветов с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, духовенства, общественности, участников революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 годах, участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, в местах, связанных с указанными событиями, в частности, на Аллее Героев Небесной Сотни.

Кроме того, с 11:00 до 14:00 в память погибших Героев Небесной сотни состоится молодежное шествие и возложение цветов на Аллее Героев Небесной сотни.

В Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского состоится концертная программа по случаю Дня Достоинства и свободы.

В Городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия" будет проведена мультимедийная презентация "Революции, которые нас изменили".

В музее "Киевская крепость" с 15 по 25 ноября будет проходить выставка "Майдан - крепость духа".

День достоинства и свободы был основан в 2014 году и отмечается в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг, который перерос в массовые протесты по всей стране. За время противостояния с силовиками погибли десятки протестующих, сотни получили ранения. Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством президента Виктора Януковича и его ближайшего окружения из Украины.